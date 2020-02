Il Maestro Giuseppe Giuliano, storico membro dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, ha partecipato alle Olimpiadi Culinarie di Stoccarda giudicando la categoria dei Regional Team, squadre di chef regionali italiani e stranieri. Le competizioni internazionali quadriennali si sono svolte nella città tedesca dal 14 al 19 febbraio.

Il maestro Giuliano giudice dei Regional Team alle Olimpiadi di Cucina: orgoglio siciliano

Un traguardo non facile e selettivo che richiede un curriculum dalle tante caratteristiche e titoli. Giuseppe Giuliano negli anni ha, infatti, acquisito molteplici riconoscimenti e medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per avere gareggiato in manifestazioni nazionali e internazionali. Inoltre è stato Giudice in diversi concorsi importantissimi di cucina e pasticceria sia nazionali che internazionali. Attualmente Responsabile Nazionale Pasticceria in FIC (Federazione Italiana Cuochi) e Observer e Giudice Level A WorldChefs.

“Si tratta di un traguardo che mi onora e mi gratifica molto – dichiara il Maestro Giuliano -. Il mio impegno è quello di svolgere importanti compiti come questo mantenendo sempre grande umiltà, dedizione per il proprio lavoro, studio e soprattutto obiettività.”