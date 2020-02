Il meteo nell’ultimo weekend di febbraio, nuova perturbazione in arrivo

In arrivo una nuova perturbazione proveniente da Ovest che determinerà un peggioramento meteo sulla nostra penisola con nubi in aumento e piogge prima sul centro nord e successivamente sulle regioni centro meridionali.

La neve tornerà a cadere fin verso i 500-600 metri sulle Alpi, mentre in Appennino la quota neve si attesterà dapprima intorno ai 1000 metri per poi salire fin verso i 1400-1500 metri.

Già nella giornata di domani però si attende un generale miglioramento grazie alla rimonta anticiclonica, ma si tratterà di una breve parentesi dal momento che una nuova perturbazione incombe sull’Italia a partire da sabato. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli infatti, marzo potrebbe iniziare con condizioni meteo instabili e la causa è sempre da ricercarsi nel vortice polare.

Il meteo di venerdì 28 febbraio

Tempo stabile sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni ovunque. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con precipitazioni assenti e con cieli sereni. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino anche sulle regioni del centro Italia, bel tempo anche nel corso della seconda parte della giornata. Da segnalare soltanto la possibilità di locali foschie al primo mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria.

Residue piogge al mattino sui settori meridionali peninsulari, asciutto sulle isole maggiori. Copertura nuvolosa meno compatta nel corso del pomeriggio e ultime precipitazioni in Calabria, stabile altrove. Bel tempo in serata.

Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni.

Sicilia

Locali piogge la mattino sulle aree nord orientali, asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l’isola. Tempo asciutto anche nel corso delle ore serali con ampie spazi di sereno sull’intera regione.

Il meteo di sabato 29 febbraio

Tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori. Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria.

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

Sicilia

Fine settimana caratterizzato dal bel tempo. Sole prevalente nella giornata di sabato su gran parte dell’isola; cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore serali. Tempo asciutto anche domenica con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa. Nuvolosità più compatta sui settori settentrionali in serata, ma sempre senza fenomeni.

Www.centrometeoitaliano.it