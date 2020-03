Gianna Nannini, il tour parte il 15 maggio da Londra

Dopo l’uscita del nuovo album di inediti “La differenza”, Gianna Nannini torna sulle scene live europee.

Il tour partira’ da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date.



Il primo appuntamento in Italia sara’ il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gianna Nannini dal 18 novembre portera’ poi nei palasport italiani “La differenza” e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera.

(ITALPRESS). Un lungo viaggio in tutta Europa che si concludera’ ad ottobre, quando si esibira’ di nuovo sui palchi della Germania, con 6 date, e poi su quelli della Svizzera, con 2 date (#GNEuropeanTour).Il primo appuntamento in Italia sara’ il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.Gianna Nannini dal 18 novembre portera’ poi nei palasport italiani “La differenza” e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera.