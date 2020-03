Coronavirus, a Bergamo sfilano bare sui mezzi militari

Le vittime sono troppe ed in continuo aumento. A Bergamo, ieri è intervenuto l’Esercito per spostare le salme dal cimitero maggiore, ormai saturo, verso i crematori di altre Regioni. A procedere nel centro città, una lunga colonna di mezzi militari che hanno sfilato dal cimitero monumentale fino all’autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto bergamasco non riesca più a gestire per il numero troppo elevato: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana. I feretri, collocati su una trentina di camion dell’esercito, sono una settantina e sono diretti a una dozzina di destinazioni in tutta Italia.

Sono le immagini impressionanti per uno dei capoluoghi di provincia più colpiti dal Covid-19. Negli ultimi dati di ieri, la città conta infatti 4.305 positivi, in crescita di 312 contagiati. Ma in generale, secondo Giulio Gallera, assessore al Welfare, “i numeri sono quelli di una continua battaglia”.