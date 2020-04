Coronavirus, in Italia 85.388 positivi: 14.681 morti e 19.758 guariti

Complessivamente 119.827 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 85.388 le persone positive, con un incremento di 2.339 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 2.477 unità. Lo ha reso noto il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sono 19.758 le persone guarite, con un aumento di 1.480 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 14.681, 766 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I ricoverati con sintomi sono 28.741, in terapia intensiva 4.068, in isolamento domiciliare 52.579. I tamponi effettuati in totale sono 619.849.

“Restare a casa anche il primo maggio? Credo proprio di sì, non è una situazione che si risolverà presto, dovremo essere rigorosissimi e cambieremo anche il nostro approccio con i contatti umani”, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ospite di “Radio anch’io”.

“Il Sud regge ma bisogna assolutamente prudenti, seguire alla lettera le indicazioni che sono state date”, ha aggiunto Borrelli.