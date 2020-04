Coronavirus, no del Consiglio di Stato a ordinanza Messina

Tempi di battaglia per il sindaco di Messina, Cateno De Luca: la prima sezione del Consiglio di Stato ha espresso con la massima urgenza, parere favorevole alla proposta del ministero dell’Interno per l’annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza del sindaco di Messina, che ha imposto a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, nel sistema online comunale creato appositamente. La Sezione osserva come “l’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali”. Al parere delle consiglio di Stato seguirà adesso una deliberazione del Consiglio dei Ministri che dovrà essere recepita con decreto del Presidente della Repubblica.