Rocambolesco incidente a Palermo all’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura. Un’autoambulanza, per evitare lo scontro frontale con un’auto, ha perso il controllo ed ha sfondato la vetrina del negozio “Subdued”.

Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia che hanno raccolto le testimonianze dei residenti. In molti, infatti, hanno parlato di un “boato quasi da bomba”. L’autista del mezzo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco, ma risultano feriti anche il conducente dell’auto e altri due passeggeri del mezzo di soccorso.