Riscaldamento globale, marzo secondo più caldo dal 1880

La temperatura media nel mese di marzo 2020 è stata la seconda più alta da 141 anni, da quando sono cominciate le rilevazioni, nel 1880.

A fornire i dati che confermano una preoccupante tendenza all’aggravarsi del riscaldamento globale è il National centers for environmental information degli Stati Uniti.

La temperatura globale della superficie terrestre e oceanica di marzo 2020 era di 1,16 gradi celsius al di sopra della media del XX secolo che dovrebbe essere di 12,7 gradi. Questo è stato il secondo più alto per marzo in 141 anni e segue febbraio 2020 e dicembre 2015 come il terzo più alto superamento mensile di temperatura dalla media. Solo febbraio e marzo 2016, quando un forte El Niño era presente nell’Oceano Pacifico tropicale, hanno avuto temperature più elevate. Marzo 2020 ha segnato il 44° marzo consecutivo e il 423° mese consecutivo con temperature, almeno nominalmente, superiori alla media del XX secolo.

Gli incrementi di temperatura più notevoli di marzo sono state osservate in gran parte dell’Asia, la metà orientale degli Stati Uniti e del Sud America meridionale, dove le temperature erano di 2,0° C sopra la media o più alte. Anche alcune aree oceaniche erano particolarmente calde, comprese parti dell’Oceano Atlantico, dell’Oceano Indiano centrale e parti dell’Oceano Pacifico settentrionale e sudoccidentale, con temperature di 1,0° C sopra la media o più alte. Il Sud America ha registrato il suo marzo più caldo, mentre la regione dei Caraibi ha registrato il suo secondo marzo più caldo.

Cala l’estensione delle calotte glaciali medie registrate storicamente nel mese, così come il livello dello strato nevoso artico. Secondo i dati del NOAA e analizzati dal Rutgers Global Snow Lab, l’estensione del manto nevoso dell’emisfero nord a marzo era di 930.000 miglia quadrate al di sotto della media 1981–2010 e la quinta misura più piccola in 54 anni. L’estensione del manto nevoso nordamericano è stata pressoché media, mentre l’Eurasia ha registrato la sua quarta estensione di manto nevoso più piccola di marzo.

La temperatura globale terrestre e oceanica da inizio anno è stata anche la seconda più alta in 141 anni a 1,15 gradi sopra la media del XX secolo, di soli 0.08 gradi inferiore al record stabilito nel 2016.

Entrambi gli emisferi Nord e Sud hanno avuto il loro secondo periodo più caldo gennaio-marzo dal 1880, dietro il record stabilito nel 2016.

Europa e Asia hanno registrato il periodo più caldo tra gennaio e marzo. I primi tre mesi dell’anno hanno avuto condizioni più calde della media in gran parte del globo; gli aumenti di temperatura da gennaio a marzo più notevoli sono state osservate in gran parte dell’Europa orientale e dell’Asia.

Le temperature calde da gennaio a marzo sono state da record in tutta Europa, Asia, America centrale e meridionale, nonché negli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico occidentale. Secondo un’analisi statistica fatto dagli scienziati del NCEI, è molto probabile che l’anno 2020 si classifichi tra i cinque anni più caldi mai registrati.