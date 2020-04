Un Achille Lauro a suo agio quello intervistato da Gino Castaldo e Ema Stokholma in diretta sulla pagina Facebook di @RaiRadio2, che racconta al popolo della rete il suo lockdown a Roma, “una specie di lunga live session”.

Achille Lauro “Sanremo 2020? Mi consigliarono di lasciar perdere”

Inevitabile toccare il tasto sanremese: “un percorso è fatto di alti e bassi, basta essere centrati. In fondo quando hai un’idea vincente, all’inizio sembra sempre una cattiva idea. Per Sanremo 2020, proposi di mettere in scena una cosa teatrale, di affrontare il palco dell’Ariston con la stessa modalita’ dei live, che in 4 minuti devi dare tutto. Sono stati in tanti a dirmi che avevo già fatto un Sanremo vincente e che avrei dovuto lasciar perdere, che il vestito sarebbe stato preso male, ma io il “momento della gonna” lo vedevo nella mia testa!”.