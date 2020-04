Cultura, Topolino celebra l’Earth Day

Il 22 aprile è il giorno dell’anno dedicato al nostro Pianeta: si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite che mobilita ogni anno oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’Onu. Per celebrare il 50esimo Earth Day anche Topolino scende in campo con un numero speciale, in edicola proprio da mercoledì 22 aprile, dedicato a quest’appuntamento, con tanti approfondimenti pensati per l’occasione.

Su Topolino 3361, un’ampia sezione con le più belle immagini della nostra Terra raccolte dai satelliti, che ci restituiscono dei ‘ritratti’ che per colori e sfumature fanno invidia ai capolavori di arte contemporanea. Inoltre, spazio ai consigli di visione ideali per questo periodo, con alcuni dei più bei titoli Disneynature disponibili sulla nuova piattaforma streaming Disney+

Insieme al numero 3361 è previsto un allegato speciale, anch’esso dedicato al mondo della natura: un numero da collezione del PaperNews (il giornale ispirato al Papersera di Paperopoli) che anticipa con interviste, editoriali e giochi il grande e atteso ritorno delle Giovani Marmotte. Le celebri avventure di Qui Quo e Qua torneranno infatti dal 29 aprile su Topolino con una storia inedita in 4 puntate per festeggiare l’arrivo della nuova edizione del Manuale delle Giovani Marmotte, che permetterà di scoprire come diventare grandi esploratori, con storie e approfondimenti dedicati.

L’appuntamento quindi è in edicola ma la magia di Topolino in questi giorni particolari prosegue anche online su Topolino.it dove è attiva la sezione dedicata all’iniziativa #LeggiamoInsiemeConTopolino. Ogni lunedì sono rese disponibili gratuitamente sul sito due storie di Topi e Paperi, extra rispetto al numero di Topolino in edicola, da leggere per coltivare la fantasia e vivere sempre più avventure insieme ai personaggi Disney più amati. Questa settimana l’appuntamento è con Zio Paperone e i tempi del Klondike e Topolino e gli ultrasuoni.