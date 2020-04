Napoli, tenta di fermare rapinatore muore poliziotto e uno ferito

Aveva 37 anni, Pasquale Apicella, il poliziotto morto, nel tentativo di fermare due rapinatori, a Napoli. Aveva provato a fermare due rom che avevano tentato un colpo in una banca; un altro agente è rimasto ferito. I due agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, avevano provato a tagliare la strada alla macchina dei due banditi con la loro auto di servizio, all’altezza di Calata Capodichino, ma sono stati travolti dal mezzo in fuga; anche i due rapinatori sono rimasti feriti e sono stati arrestati.

I malviventi avevano tentato di forzare uno sportello bancomat, senza riuscirci. Nel tentativo di fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia; anziché fermarsi, i due avrebbero speronato volontariamente l’auto della polizia. L’impatto è stato violentissimo. Il parabrezza della pattuglia è completamente sfondato mentre addirittura il motore dell’auto dei banditi è stato sbalzato fuori. L’agente di polizia è stato soccorso e portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare.

L’agente scelto Pasquale Apicella lascia la moglie e due figli, di 6 anni ed uno di pochi mesi. Il poliziotto rimasto ferito si chiama Salvatore Colucci.

Cordoglio per la morte di Apicella è stato espresso dal capo della Polizia, Franco Gabrielli