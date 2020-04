I casinò fisici chiudono per il Coronavirus? Ecco che tutti si riversano sul web

Casinò chiusi per Coronavirus: è così che tutti si riversano sul web!

Le attuali misure di sicurezza messe in atto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito da qualche settimana la chiusura di tutto quanto non necessario. Fra le attività che rimangono chiuse ci sono i casinò fisici, in quanto luoghi di attività ludiche oltre che di probabile assembramento di persone. Lo stesso è accaduto in molti altri Paesi d’Europa e del mondo. Hanno così chiuso tantissimi casinò, compreso quello famoso di Montecarlo.

Allinearsi alle misure di sicurezza, dopotutto, non è stato solo un dovere da parte delle relative società di gestione dei casinò, ma anche una volontà al fine di proteggere i propri collaboratori e contribuire a limitare la diffusione del virus che tutt’oggi non ha un vaccino. Come accade a Montecarlo sta accadendo anche per esempio a Las Vegas, centro nevralgico del gioco d’azzardo, dove ogni giocatore professionista sogna di giocare.

È così che tutti i giocatori del mondo, dal principiante alle sue prime giocate, al giocatore high roller (quello che deposita cifre importanti) oggi sono seduti alla scrivania o al tavolo di casa propria a giocare di fronte ad uno schermo ai casinò sul web.

I casinò online sono infatti una realtà consolidata e un sistema che funziona e che consente di aggirare il problema della chiusura dei casinò. Di fatto in Italia, quelli reali, si contano ormai sulle dita di una mano soltanto, quindi il settore online è comunque da sempre molto gettonato.

Il mondo dei giochi online, non è poi così male

In un mondo dove le persone sono sempre alla ricerca della comodità è facile capire come i casinò online stiano riscuotendo tanto successo. Dopotutto poter accedere agli stessi giochi che si hanno in un casinò fisico comodamente da casa, non è cosa da poco.

I giocatori di carte, tra l’altro, possono anche ricercare le modalità con la webcam sentendosi così coinvolti come fossero davvero al casinò. Pur mancando i profumi, i colori, i suoni ed il fascino innegabile delle sale da gioco, insomma, in qualche modo gli appassionati si fanno andare bene anche il sistema online.

I giochi più in voga sono quelli di carte e ovviamente le immancabili slot machine, che sono e restano pare il gioco preferito della maggior parte degli Italiani. Anche gli amanti del betting, in questo periodo di stop in tutti gli sport, si stanno dilettando nel gioco online e scelgono per oltre il 50% le slot online.

Come si intrattengono gli Italiani online?

Le slot machine sono il gioco più gettonato perché semplice, intuitivo, divertente e poco impegnativo. Qualcuno sostiene che luci, suoni e tintinnii siano quasi ipnotici: probabilmente è così, ma solo nelle versioni reali. È provato, infatti, che la maggior parte delle persone sia abituata a tenere l’audio del computer spento. Ecco che quindi la vera magia delle slot è probabilmente proprio nella semplicità.

Esistono diverse tipologie di slot, ognuna con le sue caratteristiche peculiari, ma si può dire che con una buona guida informativa alle slot machine online in qualche decina di minuti è possibile apprendere tutto ciò che serve per iniziare subito a divertirsi rilassandosi nel tempo libero.

In questo periodo durante il quale si resta a casa è tuttavia importante prestare attenzione a due cose. La prima è a non esagerare nel gioco proprio perché non si ha nulla da fare. E la seconda è prestare attenzione a dove si gioca perché le tante persone che si sono riversate sul web hanno attirato l’attenzione di tanti truffatori.