A Lund letame di pollo contro assembramenti per la notte di Walpurga

Il comune di Lund, piccolo centro universitario del sud della Svezia ha cosparso il parco cittadino di Valborg di letame di pollo per evitare gli assembramenti che ogni anno si verificano per festeggiare la notte di Walpurga, il 30 aprile. Ogni anno, migliaia di persone si radunano per celebrare la ricorrenza, una sorta di festa per il ritorno della primavera, con fuochi, musica e balli. Quest’anno, a causa dell’epidemia di coronavirus, l’amministrazione cittadina ha deciso di chiudere il parco e, come misura estrema, di scaricare quintali e quintali di letame avicolo, per evitare eventuali violazioni del divieto.

“La pandemia di coronavirus ha importanti conseguenze per il settore culturale. La nuova situazione ha richiesto soluzioni e adattamenti creativi”, recita il comunicato stampa ufficiale dell’amministrazione. Quest’anno il Comune di Lund propone una celebrazione digitale tramite il suo canale Facebook con un intrattenimento più breve offerto dal medico cantante di Lund Henrik Widegren.

“Dopo una decisione al Consiglio Ambiente ieri sera, faremo una violazione temporanea dalle nostre normative ambientali locali per diffondere un sacco di letame di pollo durante il giorno di oggi e domani sul prato nel parco cittadino.

“Stare seduti a Valborg in un parco che puzza di letame di pollo non è un’esperienza piacevole. D’altra parte, fa bene al prato, dato che il letame di pollo contiene un sacco di fosforo e azoto, in modo da avere un bel parco cittadino per la stagione estiva.

Da prima, abbiamo annunciato che tutto il parco cittadino è chiuso a Valborg e si svolgono misure di manutenzione in questo giorno nel parco. Questo per prevenire la diffusione del covid 19”, ha scritto sul suo profilo facebook il giovane sindaco di Lund Philip Sandberg. Non tutti i commenti sono stati entusiasti dell’idea, ovviamente.