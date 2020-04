Anche Slow Food Sicilia aderisce a #iomangioebevosiciliano, la campagna social per la rinascita dell’economia siciliana

Ad un mese e mezzo dal suo lancio, l’iniziativa social #iomangioebevosiciliano nata – lo ricordiamo- da un gruppo di amici, imprenditori, giornalisti e comunicatori, che hanno deciso di promuovere la rinascita dell’economia siciliana, coinvolgendo tutto il comparto produttivo siciliano, può vantare tra le tantissime illustri adesioni, quella del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dell’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Edy Bandiera, dello chef stellato Ciccio Sultano, patròn del ristorante “Duomo” di Ragusa, della giornalista Stefania Petix, inviata siciliana di Striscia la Notizia e, di recente, anche quella di Slow Food Sicilia nella persona del suo portavoce Rosario Gugliotta.

Anche Slow Food Sicilia aderisce a #iomangioebevosiciliano

“ La partnership con Slow Food Sicilia nata in questi giorni darà l’opportunità ai produttori dei presìdi e delle comunità siciliani di ottenere visibilità all’interno della grande vetrina virtuale di #iomangioebevosiciliano con un approccio dedicato e riconoscibile consentendo anche di veicolare le offerte legate alla recente iniziativa del “Panaro Slow” grazie alla quale sarà possibile ricevere i prodotti dei presìdi e delle comunità Slow Food siciliani direttamente a domicilio” spiega Rosario Gugliotta, presidente di Slow Food Sicilia.

“Dalla consapevolezza che l’emergenza sanitaria globale abbia modificato, irreversibilmente nella maggior parte dei casi, le abitudini di vita e di consumo di tutte le persone del mondo, agire per garantire la tenuta del sistema produttivo siciliano è divenuta una necessità e non una opzione – racconta Giuseppe Biundo ideatore dell’iniziativa -. Così, all’hashtag #iomangioebevosiciliano sono seguiti gli omonimi pagina fb e sito web fino ad arrivare ad un gruppo fb, costituito da pochi giorni e in continua crescita, che conta già quasi 20.000 iscritti provenienti da tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e l’adesione di Slow Food Sicilia alla nostra iniziativa rappresenta per noi un vero e proprio fiore all’occhiello”.

Ma non è tutto. Dal momento che sostenere il made in Sicily per rilanciare l’economia locale e le tante aziende in ginocchio sarà tra gli impegni dell’agenda del governo regionale, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, durante un intervento avvenuto la scorsa domenica 26 aprile sulla pagina facebook di BlogSicilia, ha sposato l’appello di Biundo.

Tre i punti fondamentali della proposta: allestire uno spazio dedicato ai prodotti siciliani negli scaffali della grande distribuzione, creare stand pubblicitari all’interno delle strutture in occasione di eventi sportivi e spettacoli e dedicare uno angolo pubblicitario gratuito nei lidi balneari.