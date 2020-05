Usa, Pompeo choc: “Prove che il virus arriva da laboratorio Wuhan”

“Ci sono prove enormi a sostegno della teoria secondo cui il Coronavirus abbiamo avuto origine in un laboratorio di virologia di Wuhan, non in un vicino mercato di animali selvatici”. A dirlo, durante un’intervista alla Abc, il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Sempre nel corso dell’intervista Pompeo ha accusato la Cina di avere “fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non fosse informato in modo tempestivo. È stato – ha commentato – un classico sforzo di disinformazione comunista e di questo saranno ritenuti responsabili”. (ITALPRESS)