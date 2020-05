La Ferrari ufficializza l’arrivo di Carlos Sainz

Nessuna sorpresa nell’annuncio della Ferrari dell’arrivo dello spagnolo Carlos Sainz alla guida della rossa, al fianco di Charles Leclerc. Prendera’ il posto di Sebastian Vettel, che a fine stagione lascera’ Maranello.

Due anni di contratto per l’ex pilota della McLaren, con cui ha centrato l’ottavo posto al mondiale 2019.

Mattia Binotto, Amministratore Delegato Gestione Sportiva e Team Principal di Ferrari ha anncunciato cosi’ l’arrivo di Sainz.

“Sono lieto di annunciare che Carlos si unirà alla Scuderia Ferrari a partire dal campionato 2021. Con cinque stagioni già alle spalle, Carlos ha dimostrato di essere molto talentuoso e ha dimostrato di avere le capacità tecniche e gli attributi giusti per renderlo un misura ideale con la nostra famiglia.

“Abbiamo avviato un nuovo ciclo con l’obiettivo di tornare ai vertici in Formula 1. Sarà un lungo viaggio, non privo di difficoltà, soprattutto vista l’attuale situazione finanziaria e normativa, che sta subendo un improvviso cambiamento e richiederà che questa sfida sia affrontata in modo diverso rispetto al recente passato.

Crediamo che un pilota in coppia con il talento e la personalità di Charles e Carlos, il più giovane degli ultimi cinquant’anni della Scuderia, sarà la migliore combinazione possibile per aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati “.

Carlos Sainz, dopo aver salutato la McLaren con un messaggio via social, ha aggiunto:”Sono molto felice di guidare per la Scuderia Ferrari nel 2021 e sono entusiasta del mio futuro con il team. Ho ancora un anno importante da fare con la McLaren Racing e non vedo davvero l’ora di tornare a correre con loro questa stagione.”

Nato a Madrid il 1° settembre 1994, Carlos ha già molta esperienza in Formula 1, avendo preso parte a 102 Campionati del Mondo Grands Prix, in cinque stagioni. Nel 2019, è arrivato sesto nel campionato piloti, il suo miglior risultato di sempre, in un anno in cui è anche salito sul podio per la prima volta, finendo terzo in Brasile.