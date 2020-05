Mike Tyson chiama, Evander Holyfield risponde. La sfida, per ora, si consuma sui social, ma probabilmente, presto li vedremo incrociare i guantoni su un ring di boxe, per la terza volta. Questa volta, sarà per beneficenza, ma i pugni saranno lo stesso veri e pesanti.

Tyson vs Holyfield verso un nuovo match? I due fanno sul serio

Tyson e Holyfield si sono già battuti due volte, nel 1996 e nel 1997 e per due volte ha vinto il 57enne Holyfield, ritiratosi nel 2011 da campione del mondo in carica. Memorabile la sfida del 1997, quando Tyson con un morso staccò parte dell’orecchio all’avversario e fu squalificato a tempo indeterminato, anche se poi riammesso un anno dopo. Nel 2009, i due fecero pace nel corso di una trasmissione televisiva.

Tyson, 53 anni, che si sta impegnando nella raccolta fondi per la ricerca contro il cancro, nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui si allena duramente. Si è ritirato dalla boxe definitivamente nel 2005; in questi anni ha conosciuto il carcere, la morte di una figlia e il terzo matrimonio; in un libro autobiografico ha ammesso di far uso di cocaina e ha avviato una coltivazione di cannabis per uso terapeutico in California. Ora, il ritorno al ring, per beneficenza e la possibile clamorosa sfida con il rivale per lui più difficile di tutti. Non mancano gli indizi, servono soltanto la conferma e l’annuncio ufficiale.



Anche Holyfield ha pubblicato il video del suo allenamento: “Mi sento benissimo e sto intensificando la mia preparazione per preparare il mio prossimo incontro”, ha scritto.