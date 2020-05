Respinta dai Vigili del fuoco per la statura. Per l’Onu, l’Italia discrimina le donne

Secondo il Comitato per i diritti umani dell’Onu, l’Italia ha violato il diritto di una donna alla quale è stato impedito di diventare un vigile del fuoco permanente a causa della sua statura, ritenuta non sufficiente, “imponendole, secondo l’organismo delle Nazioni unite, “un requisito di altezza non necessario e irragionevole”.

I risultati del Comitato, composto da 18 esperti indipendenti, sono arrivati ​​dopo aver esaminato una denuncia della donna, EG, che è alta 161 cm.

Nel 1999, ha iniziato a servire come vigile del fuoco volontario nel Lazio. Nel 2007 ha fatto domanda per un posto permanente, ma è stata rifiutata perché non soddisfaceva i requisiti di altezza minima di 165 cm per i vigili del fuoco permanenti, che si applica sia ai candidati maschi che a quelli femminili.

La signora ha contestato la decisione di esclusione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sostenendo che richiedere lo stesso requisito di altezza per uomini e donne costituiva una discriminazione indiretta contro le donne, poiché l’altezza media delle donne in Italia è di 161 cm e l’altezza media degli uomini italiani è di 175 cm. Ha anche sostenuto che non vi era alcuna giustificazione per i diversi requisiti di altezza per i vigili del fuoco permanenti e volontari nonostante svolgessero le stesse funzioni.

Dopo aver perso il caso a livello regionale, EG ha fatto appello al Consiglio di Stato italiano e dopo che tutti i suoi ricorsi sono stati respinti, ha presentato la sua denuncia al Comitato per i diritti umani nel 2016, quando era stata un pompiere volontario per 17 anni.

“Secondo le informazioni fornite al Comitato, esiste un divario significativo tra l’altezza media delle donne e degli uomini italiani e stabilendo un requisito di altezza minima di 165 cm, ben al di sopra della media femminile, lo Stato ha effettivamente escluso molte donne candidate all’attività antincendio. Una situazione del genere solleva preoccupazioni di discriminazione indiretta, che lo Stato avrebbe dovuto impedire”, ha detto il membro del Comitato Yuval Shany.

Il Comitato ha riscontrato che, sebbene la legge sia stata redatta in termini apparentemente neutri rispetto al genere, l’imposizione di un requisito di altezza indifferenziata per i candidati di sesso maschile e femminile ha comportato una discriminazione di fatto contro le donne.

“L’Italia dovrebbe assicurarsi che tutti i requisiti per l’occupazione di servizio pubblico siano necessari e proporzionati e che quei requisiti che sembrano neutrali non incidano in effetti negativamente e sproporzionatamente sulle donne candidate”, ha aggiunto Shany.

Nella sua decisione, il Comitato ha chiesto all’Italia di compensare EG e valutare la possibilità di ammetterla come pompiere permanente se lo desidera. Lo Stato dovrà riferire entro 180 giorni nel dettaglio delle misure adottate per porre rimedio alla situazione.