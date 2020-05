Con 100 euro italiana vince un Picasso del valore di un milione di euro a una lotteria

Una donna italiana ha vinto un dipinto di Pablo Picasso, del valore di circa 1 milione di euro, partecipando a una lotteria benefica; la donna aveva ricevuto il biglietto, del costo di cento euro, come regalo. Nome della vincitrice, Claudia Borgogno, e numero del biglietto sono stati pubblicati sul sito 1picasso100euros.com

Il biglietto vincente, numero 1260346 è stato estratto dal vivo nella sede di Parigi della casa d’aste Christie’s.

L’evento, promosso da Peri Cochin aveva lo scopo di raccogliere fondi per l’organizzazione benefica Care, per la realizzazione di progetti per portare l’acqua potabile nelle scuole e nei villaggi del Madagascar, del Marocco e del Camerun. L’estrazione era stata posticipata due volte, prima per vendere più biglietti e poi a causa delle restrizioni causate dall’epidemia di coronavirus.

Il premio, Nature Morte, è un’opera del 1921. È un dipinto di piccole dimensioni (23 cm per 46 cm) che mostra un bicchiere di assenzio e un giornale su un tavolo.

In totale sono stati venduti 51.000 biglietti della lotteria a 100 ciascuno, per una raccolta di 5,1 milioni. Circa il 29% dei biglietti è stato venduto in Francia, seguito da Stati Uniti e Svizzera.

David Nahmad, il collezionista miliardario di Monaco che ha fornito il dipinto di Picasso, riceverà 900.000 euro e, da parte sua ha donato 100.000 euro a Care.