Nina Zilli, Ensi, Don Joe e Raoul Moretti insieme per creare un mix di musica, energia e intrattenimento. Rumore o silenzio? Luce o oscurità? Musica classica o musica rap? Nella vita non deve esserci per forza una scelta fra bianco e nero. E sarà proprio il desiderio di andare oltre i contrasti e assaporare il meglio di mondi apparentemente opposti a dar vita a “glo together&more”, un evento interamente digitale, che si terrà sabato 23 maggio a partire dalle 19:30 sul canale Facebook di glo in occasione del lancio, in anteprima in Italia, di glo Hyper, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione di British American Tobacco.

Domani su Facebook l’evento musicale “glo together&more”

Ironia, intrattenimento, musica: sul palco virtuale di “glo together&more” si alterneranno coppie del tutto inedite che interpreteranno nelle loro performance la filosofia di glo “Break the Binary”: rompere gli schemi dell’ordinario e prendere il meglio di mondi apparentemente opposti, che in realtà possono coesistere, e dar vita a qualcosa di più.

Si parte con un dj set durante il quale la magia della musica classica dell’arpa incontrerà l’energia di una selection di brani mixati: protagonisti Raoul Moretti, uno degli arpisti più innovatori dello scenario musicale italiano, e il producer fondatore dei Club Dogo Don Joe.

Le sperimentazioni non finiscono qui: saranno poi Nina Zilli, una delle voci più interessanti nel panorama della musica italiana e il rapper Ensi a duettare durante l’evento, dando vita a una performance che attingerà al meglio dei rispettivi repertori, fondendoli e superandoli in una cover inedita, che andrà oltre i classici generi.

A condurre l’evento Riccardo Dose, pioniere di YouTube in Italia, che presenterà gli artisti e racconterà anche un’altra coppia assolutamente insolita, molto conosciuta sul web: la beauty influencer Cecilia Zagarrigo e Marco Ferrero, in arte Iconize. I due influencer si racconteranno in una sorta di “intervista doppia” che li vedrà protagonisti e svelerà gli aspetti più curiosi della loro vita.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione del lancio da parte di British American Tobacco del nuovo glo Hyper, dispositivo di ultima generazione nella categoria dei prodotti a potenziale rischio ridotto (PRRP), che, grazie all’Induction Heating Technology, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260 gradi, senza bruciarlo. Il prodotto è destinato esclusivamente a fumatori adulti.

(ITALPRESS).