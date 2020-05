E’ morto improvvisamente a Menfi (Agrigento) John Peter Sloan, comico e insegnante d’inglese diventato famoso in Italia grazie al programma tv “Zelig”. Aveva 51 anni. Sloan si era da tempo trasferito in Sicilia.

E’ morto a 51 anni John Peter Sloan, comico tv e insegnante d’inglese

“Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingham – annuncia sulla sua pagina Facebook l’attore Maurizio Colombi -. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”.

“Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore…abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco – scrive sui social l’attore Herbert Pacton -. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali. Mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili…Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene Amico Mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate”.

(ITALPRESS).