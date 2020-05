Elon Musk cambia il nome al figlio, da X Æ A-12 a X Æ A-X-II

Elon Musk, l’eccentrico magnate americano patron di Tesla e promotore del primo volo nello spazio con la partecipazione dei privati, si è dovuto piegare alle leggi anagrafiche americane e ha dovuto cambiare nome al figlio nato da poco dalla compagna, la cantante Grimes.

Un nome che suona come una beffa, oltre a essere impronunciabile, per il piccolo: X Æ A-12. Ma la legge dello stato della California non consente di inserire numeri in un nome, così il 12 è diventato XII, in numeri romani. La sostanza cambia poco.

A scegliere quel nome era stata Grimes, la mamma, in un tweet dello scorso 6 maggio: X, come la variabile matematica sconosciuta, Æ, come la grafica “elfica” di AI, che vuol dire amore, ma anche intelligenza artificiale, A-12 (a questo punto A-XII) “il precursore di SR-17 (il nostro aereo preferito). Niente armi, niente difese, solo velocità. Ottimo in battaglia, ma non violento”; Ma quell’A-X ha una doppia valenza: la A di Archangel, la canzone preferita di Grimes e la X di Metal Rat.

Insomma, si conferma che il genio va a spasso con la sregolatezza e la follia. Peccato che a farne le spese sia un bimbo indifeso.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020