E’ disponibile in tutto il mondo “Chromatica”, il sesto album di Lady Gaga (Virgin Records Italy/ Universal Music Italia). Il disco ha debuttato al 1° posto su iTunes in 58 paesi ed è solo l’inizio.

Lady Gaga torna con il nuovo album “Chromatica”

Nell’album sono presenti collaborazioni con Elton John, Ariana Grande e le Blackpink.

Il duetto con Ariana Grande “Rain On Me”, dal 5 giugno in radio anche in Italia e già ai vertici di tutte le classifiche digitali, è la prima collaborazione tra le due artiste multiplatino e ha segnato il miglior debutto nella Global Chart di Spotify del 2020.

Il brano ha raggiunto la 1° posizione di Spotify nella Global Chart e nella Chart Usa e nella classifica iTunes di 29 paesi così come nella Apple Global Chart.

(ITALPRESS).