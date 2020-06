Restare in forma: 4 consigli per allenarsi a casa

Restare in forma stando a casa può essere complicato. Tra le mure domestiche, infatti, sono presenti diversi ostacoli che possono rendere complicato trovare un momento da dedicare a se stessi e al proprio corpo. Tra pulizie, bambini e altre faccende domestiche, si finisce sempre per rimandare il proprio allenamento giornaliero.

Ogni giorno capita sempre la stessa cosa: ci si sveglia con l’idea di allenarsi, ma poi si perde di vista quell’obiettivo sommersi da altri impegni. Le distrazioni sono tante: nuove serie tv in streaming, bonus sul deposito su piattaforme di gioco, visite di parenti o amici, e si finisce sempre per fare altro e rimandare.

4 consigli per allenarsi e restare in forma da casa

Allenarsi e restare in forma a casa può rivelarsi più difficile del previsto, specialmente se vi piacciono sport all’aperto come la corsa o una pedalata con la bici elettrica. Per questo motivo, abbiamo deciso di stilare una lista di quattro consigli per aiutare le persone a ottenere il massimo dall’allenamento casalingo, senza mai saltare una sessione. Ecco cosa fare:

● Isolarsi dalle distrazioni. Tutto ciò che causa distrazioni può essere un ostacolo per il proprio allenamento. Il modo migliore per non farsi intrappolare da tutto questo è quello di isolarsi per un’ora o due in modo da potersi dedicare totalmente al proprio corpo. Il modo più semplice per fare ciò è spegnere il telefono o stare in una stanza da soli per il tempo che basta per allenarsi.

● Programmare l’allenamento in anticipo. La quotidianità è importante, soprattutto quando si parla di allenamento. Un buon modo per non saltare mai una sessione è quello di programmare in anticipo la propria settimana di allenamento, determinando gli orari per ogni giorno e rispettandoli. Inizialmente potrebbe sembrare difficile seguire in modo rigido il programma creato, tuttavia, dopo alcune settimane nascerà una certa routine che renderà il tutto più semplice ed efficace.

● Variare il più possibile. Le possibilità di allenamento a casa sono tante, tuttavia, se non si ha accesso alle giuste risorse e conoscenze, si potrebbe finire per effettuare sempre i soliti esercizi e movimenti, annoiandosi. Inoltre, un allenamento uguale troppo prolungato nel tempo non è in grado di stimolare in modo sufficiente il tessuto muscolare, non permettendo di ottenere dei risultati. Il consiglio è quello di variare il più possibile, soprattutto quando ci si accorge di non essere stanchi o soddisfatti dopo un’intera sessione di allenamento. Sul web è possibile trovare numerose guide e schede di allenamento.

● Personalizzare uno spazio della casa. L’ultimo consiglio utile per allenarsi e restare in forma da casa è quello di creare un ambiente interamente dedicato all’allenamento. Questo può essere una stanza intera, ma anche semplicemente un angolo nella propria camera da letto dove riporre tappetini, palle mediche, manubri e gli altri attrezzi per l’allenamento. Avere sempre a vista quell’angolo dedicato all’allenamento della casa può essere un modo per iniziare a fare esercizi anche nei giorni in cui non si ha davvero voglia.

Ricapitolando, questi sono quattro consigli per restare in forma e allenarsi da casa in modo semplice e pratico, senza mai saltare una sessione e non facendosi catturare dalle distrazioni.