Vittorio Sgarbi travolto dalle onde in Albania, salvato dalla figlia e da un bagnino

Momenti di paura per il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi durante un bagno in mare, a Palasë, in Albania. Ospite in un resort della zona, Sgarbi è stato travolto dalle onde del mare ingrossatosi improvvisamente ed è apparso in difficoltà. Con lui era la figlia Alba, rimasta sulla spiaggia. E’ stata lei a attirare l’attenzione dei bagnini e a aiutarlo quando, finalmente, è riuscito a raggiungere la battigia. Nel video girato da un altro bagnante, le immagini dei momenti di paura per Sgarbi e la figlia.

Da notare che, secondo l’ufficio stampa del critico d’arte, Sgarbi “nel concitato momento, ha perso i suoi immancabili occhiali” con i quali, evidentemente, si era immerso in acqua.

Con Sgarbi, oltre ai suoi collaboratori, c’era il sindaco di Valona, il medico Dritan Leli.