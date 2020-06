Dalle prime ore della notte è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Trento, denominata “Freeland”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contro la ‘ndrangheta in Trentino Alto Adige.

‘Ndrangheta in Trentino Alto Adige, arresti

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno portato a numerosi arresti per i reati di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona, vendita di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, bancarotta fraudolenta, contraffazione di documenti e favoreggiamento.

L’operazione è diretta a disarticolare una cosca locale di ‘ndrangheta, da anni operante a Bolzano, emanazione, seppur autonoma, della ndrina Italiano-Papalia di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. Tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre “famiglie” ndranghetiste appartenenti ai mandamenti ionico e tirrenico della Calabria. Perquisizioni ed arresti sono in corso anche in provincia di Reggio Calabria, Padova e Treviso.