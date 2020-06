Tragedia familiare nell’Alta Valle lecchese. Due bambini, un maschio e una femmina di 12 anni, sono stati ritrovati privi di vita dalla madre a Margno. Ad uccidere sarebbe stato il padre. Un orrore consumato in una famiglia di villeggianti della provincia di Milano in vacanza in questi giorni nel paese.

Tragedia familiare nel Lecchese, padre uccide due figli e si suicida

Il duplice omicidio si è consumato poco prima delle 9 in una palazzina a pochi passi dalla funivia di Margno. A lanciare l’allarme la madre delle due vittime che ha chiamato i carabinieri. Dopo la tragedia l’autore del duplice omicidio si è allontanato a bordo della sua auto con l’intento di togliersi la vita. Il suo corpo è stato ritrovato non molto distante dall’abitazione. L’uomo si sarebbe lanciato da un ponte a Cremeno.