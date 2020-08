Un’iniziativa che vuole essere un segnale di speranza, per un’arte, come quella della danza, tra le più colpite dall’impossibilità del contatto e della condivisione imposto dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown.

Si torna a danzare insieme quindi – con tutte le precauzioni necessarie – dall’11 al 13 settembre a Milano con OnDance di Roberto Bolle.

Roberto Bolle torna dal vivo, tre giorni di danza a Milano

In primis ci saranno le Openclass con i maestri delle varie discipline che hanno accompagnato gli appassionati di danza e non durante il lockdown dai social di OnDance. Un fitto calendario di lezioni gratuite aperte al pubblico dalle 9 del mattino alle 22 – da venerdì 11 a domenica 13 settembre – presso Galvanotecnica Bugatti (via Gaspare Bugatti 7). Le discipline di ballo contemplate sono moltissime: dalla classica, al flamenco, dalla contemporanea al musical. Sabato 12 sarà la volta invece di uno suggestivo show, trasmesso dalle Gallerie d’Italia, mezz’ora di spettacolo esclusivo con Roberto Bolle accompagnato da ballerini di tango, swing, classica.

Lo show potrà essere seguito su tutte le piattaforme di OnDance. Infine domenica 13 un nuovo ballo collettivo al Castello Sforzesco aperto a tutti gli appassionati che, vestiti di bianco, balleranno ancora una volta insieme un’inedita coreografia da imparare sui social. Un evento forzatamente a numero chiuso per il quale ci si dovrà iscrivere sul sito di OnDance.

