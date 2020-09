Jazz, a Palermo Gianni Cavallaro Quartet

Una serata di jazz con un senatore del genere. Il Gianni Cavallaro quartet suona il 12 settembre alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco con Cavallaro alla batteria: Orazio Maugeri al sax alto, Claudio Giambruno al sax tenore, Sergio Munafò alla chitarra e Riccardo Lo Bue al basso.

Il quintetto promette un «repertorio molto brillante e dinamico e ben rodato dopo anni di esibizioni in teatri e club siciliani».

In passato Cavallaro con la sua batteria ha accompagnato giganti del jazz internazionale del calibro di: Gato Barbieri, Tony Scott, Stephan Grappelli, Chet Baker, Lou Bennett, Art Farmer, Johnny Griffin, Franco Cerri, Enrico Pierranunzi, Franco D’Andrea, Enrico Rava, Romano Mussolini, Claudio Fasoli, Nicola Arigliano, Sal Genovese, Cicci Santuzzi, Dino Piana, Flavio Boltro, Massimo Urbani e persino Lucio Dalla al clarinetto. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.

Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991 o, per informazioni a qualsiasi ora un messaggio WhatsApp al 3914361644.