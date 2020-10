Gioco on line, boom durante il lockdown. StarVegas operatore leader

Com’era prevedibile, la scure del lockdown per il contenimento del Covid-19 ha prodotto effetti importanti sul mondo delle scommesse e del gioco italiani. Con un primo, e forse unico, dato positivo: la crescita dell’online stimabile intorno al 25 percento nei primi sei mesi di questo travagliato 2020. In virtù di questa cifra, il gioco a distanza nel suo complesso è riuscito a “tenere”, perdendo poco più del 3 percento della spesa, se confrontata a quella del 2019, attestandosi intorno agli 1,4 miliardi di euro.

A crescere, ovviamente, il Gambling online. Molti infatti, senza potersi recare nei casinò, nelle sale scommesse o nei bar e tabacchi dove si trovano abitualmente le slot machine, si sono avvicinati al gioco nei casinò online. La principale comodità del gioco online, il fatto di poter giocare in qualsiasi ora del giorno o della notte e con qualsiasi dispositivo smartphone, tablet o pc ovunque ci si trovi, non è mai stata così attraente come in quei giorni in cui non ci si poteva spostare da casa.

Il gioco online, infatti, ha letteralmente spiccato il volo. Secondo i dati più recenti nel primo semestre del 2020, il settore ha registrato un aumento del 20%. I giocatori, chiusi in casa, hanno cambiato mezzo e ricerche specifiche hanno sottolineato come durante il lockdown l’11,3% dei giocatori ha cominciato la propria esperienza di gioco online. Proprio per questo l’intero settore ha tenuto botta, perdendo solo il 3% del proprio fatturato.

Star Vegas operatore leader

Tra i settori più in forma è spiccato il poker, che a marzo 2020 ha registrato una crescita del 123% rispetto a marzo 2019. E gli eSports, con una quota mercato del 61%. Infine i casinò online, che hanno toccato quota 94 milioni di spesa e una crescita del +29,5%. Il vero semestre d’oro l’ha vissuto questo segmento del settore gaming. Il mondo delle slot machine online ha ringraziato dunque il lockdown, dal momento che nei primi sei mesi l’incremento è pari al 37,1% ed ogni record di spesa e incasso del 2019 è stato ampiamente superato. In particolare l’operatore leader del momento è stato StarVegas, come si legge all’interno della recensione, passato nel giro degli ultimi quattro mesi da 700.000 a un milione di utenti.

Nel mentre, il settore del gioco fisico ha lentamente cominciato la sua lenta risalita. Le scommesse sportive, che hanno perso il 44% registrando poco più di 300 milioni di euro di spesa, provano a reagire ad una situazione mai vista prima.

In conclusione, si vede come in primis il mercato sia stia spostando sempre più su “mobile”, preferendo il proprio smartphone come soluzione per la navigazione su siti inerenti il gioco Inoltre, si vede come il trend di crescita sia ancora costante al giorno d’oggi, nonostante tutte le limitazioni sulla sponsorizzazione del gioco d’azzardo in Italia, introdotte dal decreto dignità.