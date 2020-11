Trucco: consigli su come applicare il fondotinta

Il fondotinta è un cosmetico indispensabile per ogni donna. Utile a uniformare il colorito ed a coprire le varie imperfezioni, il fondotinta viene utilizzato come base per il make-up e può essere in diversi formati, come proposto dai migliori marchi come Lancome: cremoso, compatto, minerale, con crema idratante incorporata, con glitter e waterproof.

Nella maggior parte dei casi al suo interno sono presenti oli essenziali, coloranti, acqua e pigmenti, che ne determinano la tonalità. In alcuni casi il fondotinta si presenta con un fattore di protezione solare (l’Spf) più o meno alto: si va da un Spf 6 a un filtro 15.

Ovviamente i fondotinta si differenziano in base alla pelle da trattare. Esistono, infatti, diversi prodotti per pelle grassa e mista, secca, per pelli sensibili e per tutti i tipi di pelle. Negli ultimi anni si sono diffusi dei fondotinta che idratano, uniformano e illuminano: sono i cosiddetti BB cream e Cc cream, che in un solo prodotto uniscono i benefici di creme idratanti e prodotti per uniformare l’epidermide. Altri prodotti molto richiesti sono i fondotinta naturali, che sono composti da ingredienti vegetali e riducono al minimo le componenti chimiche.

I migliori fondotinta

I diversi marchi hanno realizzato prodotti sempre più performanti nel corso del tempo. Un esempio è il fondotinta Lancôme Teint Idole Ultra Wear. Si tratta di un fondotinta adatto a qualsiasi occasione in quanto garantisce una lunga durata, texture confortevole per un effetto mat e naturale, ottima coprenza e un’ampia gamma di shade tra cui è impossibile non trovare la propria. Senza dimenticare il filtro SPF15 essenziale per proteggere la pelle dalle aggressioni della luce naturale durante tutto l’anno.

Si tratta, infatti, di uno dei fondotinta più duraturi e resistenti sul mercato. Uscito per la prima volta nel 1997, la sua formula è stata via via ottimizzata dai laboratori Lancôme con il passare degli anni, passando a una tenuta di 14 ore, quindi di 18 fino alla versione attuale, che arriva appunto a 24 ore di tenuta long lasting.

Grazie alla tecnologia EternalSoft, inoltre, che garantisce un livello di comfort duraturo, e agli speciali pigmenti NAI, che stabilizzano il livello di PH ideale della pelle, così da mantenere il colore uniforme per tutto il giorno. Inoltre, nella formula sono presenti Perlite e Silice, minerali che facilitano l’assorbimento del sebo in eccesso, mantenendo in questo modo la pelle opacizzata e non opaca.

Passiamo ora al fattore coprenza. Anche in questo caso il fondotinta Teint Idole Ultra Wear è capace di coprire molto bene imperfezioni come brufoletti, rossori, venuzze o macchie è anche grazie all’elevata concentrazione di pigmenti che contiene. Pigmenti innovativi, in grado di mantenersi coesi e uniti – fondendosi quasi con la pelle – pur se applicati in uno strato leggero e sottile.

È inoltre disponibile in un’ampia gamma di tonalità differenti, dalle più chiare alle più scure, tra cui è impossibile non trovare quella più adatta a sé.