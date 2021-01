Con Nuova Peugeot 208, Peugeot ha fatto 100 nel pianeta delle City car

Si tratta senza ombra di dubbio di una delle City car che sta lasciando il segno nel proprio segmento. Eletta Car of the Year 2020, Nuova Peugeot 208, disponibile con motori benzina Puretech, Diesel BlueHDi e 100% elettrico, è pronta a soddisfare coloro che scelgono la Casa del Leone.

Tre le declinazioni di potenza per la classica alimentazione a benzina: 75, 100 e 130 CV. La City car francese è equipaggiata con il tre cilindri 1.2 PureTech.

Grinta e prestazioni esaltano la generosità dei due propulsori turbo, non è un caso quindi se per quattro anni questo motore dotato di turbina ha vinto il titolo internazionale di Engine of The Year.

Nello specifico, la motorizzazione da 100 CV può contare di serie anche su un cambio manuale a 6 rapporti che permette di sfruttare al meglio potenza e coppia del motore turbo dotato di distribuzione a 4 valvole per cilindro. Ci vogliono appena 9,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Le prestazioni rendono Nuova Peugeot 208 PureTech 100 una delle City car più brillanti sul mercato. Per chi lo desiderasse è disponibile anche in versione con cambio automatico a 8 rapporti, in grado di alzare ancor più l’asticella del comfort di guida. Per quanto riguarda i consumi, la motorizzazione da 100 CV, a fronte di queste prestazioni, consuma appena un decimo di litro in più ogni 100 km rispetto alla versione da 75 CV, fermando il dato a 4,2 litri di media, 23 km con un litro nel ciclo di omologazione WLTP. Active, Allure Navi pack, Allure e GT Line sono gli allestimenti per la versione PureTech da 100 CV. Like e Active per la 75 CV.

Il motore diesel BlueHDi 100 CV rappresenta una valida alternativa per chi punta a fare tanti chilometri. Con una cilindrata contenuta in 1.499 cm3, riesce a garantire ottime prestazioni (lo 0-100 qui è coperto in 10,2 secondi) ma a consumare ancora meno rispetto alle sorelle a benzina, elemento molto apprezzato per chi vuole macinare diverse decine di migliaia di km all’anno: nel ciclo di omologazione WLTP i litri necessari per percorrere 100 km sono infatti appena 3,2, corrispondenti a una percorrenza di ben oltre 30 km litro. Il tutto con il contorno di una corposa coppia motrice, pari a 250 Nm ed erogata a soli 1.750 giri. Una generosità garantita anche in questo caso dalla distribuzione a 4 valvole per cilindro, che si affianca alla tecnologia dei filtri FAP e catalizzatore SCR con AdBlue. Una testimonianza, questa, del fatto che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio gioiello tecnologico che esprime perfettamente il DNA del nuovo modello.

La versione diesel è offerta in cinque diversi allestimenti: Like, Active, Allure Navi pack, Allure, e GT Line.

Nuova Peugeot e-208 100% elettrica ha invece un motore della potenza di 100 kW (136 CV) e la coppia di 260 Nm disponibile a partire da 0 km/h, caratteristiche che contribuiscono a garantire una meravigliosa esperienza di guida su strada, in un ambiente silenzioso e confortevole.

Il baricentro è molto più basso rispetto ad una vettura tradizionale grazie alle batterie posizionate sotto il pianale. Nuova Peugeot e-208 resta così attaccata alla strada con trasferimenti di carico davvero minimi. Il generoso pacco batterie agli ioni di litio da 50 kWh permette un’autonomia di 340 chilometri secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP. Il “pieno di elettroni” si effettua in poco più di 30 minuti presso le colonnine di ricarica rapida da 100 kW. Ma si può anche utilizzare una presa domestica standard da 220V, anche se l’ideale è una wallbox, magari da 7 kWh.

La nuova piattaforma modulare elettrica e-CMP è stata sviluppata per integrare una batteria ad alta tensione con la grande capacità di 50kWH, preservando lo spazio a bordo e il volume del bagagliaio. La batteria è garantita per 8 anni, 160.000 km per il 70% della sua capacità di carica.