Spendi con il cuore, una raccolta fondi solidale

FirstcbsPay, azienda che gestisce sistemi di pagamento con utilizzo del change cash back, in partnership con Em@ney plc, primario istituto finanziario europeo, da anni promuove anche iniziative locali che contemplano la raccolta fondi a scopo solidale.

L’incontro con Fabrizio Hopps, già autore dell’“Ultima Buona Azione della Lira”, eccezionale campagna di fundraising a favore delle associazioni di ricerca, fa germogliare l’idea di costituire una struttura, che attraverso l’utilizzo della piattaforma di FirstCbsPay, consenta a tutte le organizzazioni non profit italiane di raccogliere fondi, a costo zero.

Nasce così Spendi con il Cuore, iniziativa alla quale aderiscono con entusiasmo, in qualità di membri del comitato esecutivo, affiancandosi a Fabrizio Hopps, Simona Ravera, psicoterapeuta specializzata sull’autismo e Francesca Bellecci, project manager nell’ambito del non profit e dell’imprenditoria sociale. La loro adesione si trasforma immediatamente in operatività sul campo, consentendo la crescita delle adesioni che, a oggi, contano circa 80 associazioni e sfiorano i 4.000.000 di potenziali sostenitori.

Grazie ai servizi di FirstCBsPay by EM@NEY, Spendi con il Cuore consente alle ONP di ricevere donazioni dai propri iscritti sostenitori senza che gli stessi sopportino alcun costo, ma offrendo loro di effettuare acquisti ricevendo (cash back) e trasferendo un vantaggio (donazione).

Utilizzando la carta prepagata elettronica, distribuita ai soci, sostenitori e stake holders delle associazioni, e correttamente attivata, è possibile effettuare acquisti presso punti di vendita convenzionati al circuito Spendi con il Cuore e generare in maniera istantanea e automatica una donazione per l’ONP a cui la carta è collegata e un cash back per il consumatore (percentuale variabile in base ai prodotti acquistati).

FirstcbsPay ed Em@ney Plc hanno dato il loro ulteriore contributo nel rendere gratuita la card per l’utilizzatore e riducendo al minimo le proprie commissioni, in modo da favorirne la diffusione e la conseguenziale crescita di donazioni.

Spendi con il Cuore parte oggi on line, nell’attesa di atterrare su strada, non appena la pandemia lo consentirà. Sul sito www.spendiconilcuore.it è possibile acquistare confezioni messe a disposizione da produttori italiani e gift cards da poter utilizzare su moltissimi siti di e-commerce, dalla A di Amazon alla Z di Zalando.