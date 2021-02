Da Schillaci a Da Graca: 2 palermitani in bianconero

Quella del 27 gennaio del 2021 è una data da ricordare per Cosimo Marco Da Graca, l’attaccante classe 2002 della Juventus U23. E questo perché il giovane calciatore, che è nato a Palermo, ha esordito con la Prima Squadra nel match di Coppa Italia che è stato vinto dai bianconeri per 4 a 0 contro la SPAL.

Da Graca, in particolare, è sceso in campo a partita in corso, e quindi entrando dalla panchina e conquistando così il suo primo gettone di presenza con la Juventus guidata dal mister Andrea Pirlo nel corso di una partita che, dal fronte delle scommesse , vedeva già i bianconeri favoritissimi per la vittoria e per il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia.

Un futuro alla Totò Schillaci per Cosimo Marco Da Graca?

La presenza di Cosimo Marco Da Graca in Prima Squadra rimanda così ad un altro calciatore che è nato a Palermo, e che con la maglia bianconera ha lasciato il segno. Si tratta, nello specifico, di Salvatore Schillaci, detto Totò che, proveniente dal Messina, ha giocato con la Juventus dal 1989 al 1992. Così come Salvatore Schillaci, con la Nazionale italiana di calcio guidata al tempo dal Commissario tecnico Azeglio Vicini, è ricordato per i gol segnati nel Mondiale del 1990.

Chiaramente, rispetto a Schillaci, Cosimo Marco Da Graca ha ancora tanta strada da fare per diventare un grande attaccante, ma di certo nella Prima Squadra della Juventus in futuro potrà giocarsi le sue carte considerando anche il fatto che Andrea Pirlo, oltre che per vincere titoli e trofei, in linea con la storia di successi della società bianconera, è stato ingaggiato pure per valorizzare i giovani e per costruire, passo dopo passo, la Juventus del futuro.

Cosimo Marco Da Graca dalle giovanili alla Prima Squadra bianconera

Cresciuto calcisticamente prima nelle giovanili del Calcio Sicilia, e poi in quelle del Palermo, Cosimo Marco Da Graca è passato alla Juventus nel 2018 con la formula del prestito, e poi l’anno successivo a titolo definitivo per giocare con Juventus U23. In particolare, l’esordio in Serie C con la seconda squadra maschile della Juventus è avvenuto in data 28 ottobre 2020 nel match contro il Como che i bianconeri hanno perso per 2 a 1.

Pure una presenza in Champions, anche se solo in panchina, per il giovane attaccante bianconero

Oltre all’esordio in Coppa Italia nel match in gara unica contro la SPAL, Cosimo Marco Da Graca, senza però entrare poi in campo, è stato inoltre convocato per sedere in panchina lo scorso 2 dicembre del 2020 quando la Juventus ha affrontato la Dinamo Kiev nel match che era valido per la fase a gironi della Champions League.

Dotato di grande fisicità, Cosimo Marco Da Graca è un giocatore mancino che, ora impiegato come attaccante, in precedenza ha giocato pure come esterno. Inoltre, dopo aver giocato con l’Under 16, dal 2020 Cosimo Marco Da Graca fa parte del giro della Nazionale italiana di calcio U18.