Opel Grandland X Ibrido Plug-In, un SUV ibrido divertente con consumi prossimi allo zero

Avanza la tecnologia ibrida e Opel si è immediatamente allineata a queste nuove richieste del mercato, inserendo in breve tempo tasselli fondamentali nella strategia di elettrificazione del marchio. Alle tradizionali versioni con motore a benzina da 96 kw (130 cavalli) e 133 kw (180 cavalli) e diesel da 96 kw (130 cavalli) con Opel Grandland X Ibrido plug in il brand tedesco è in grado di offrire un modello con due versioni ibride una a due ruote motrici e una a trazione integrale.

Il modello a trazione anteriore sfrutta un evoluto powertrain alimentato da una batteria da 13,2 kWh raffreddata a liquido, composto da un motore elettrico anteriore e un 1.6 turbo benzina. La potenza combinata dei due propulsori è di 224 cavalli con ben 360 Nm di coppia. La trasmissione è automatica elettrica a 8 rapporti.

Nel grintoso Suv Ibrido 4×4 in versione plug-in il motore 1.6 turbo a benzina è invece abbinato a due motori elettrici, per una potenza complessiva di 300 CV. Il primo sull’asse anteriore, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e il secondo integrato con il differenziale posteriore. Le due unità lavorano insieme a un motore turbo benzina 1.6 e sviluppano una potenza complessiva di 300 cavalli con una coppia di 520 Nm.

La trazione integrale è totalmente elettrica. Quattro le modalità di guida sfruttabili dal conducente: Electro, Hybrid, All wheel Drive e Sport. In questo modo si ha la possibilità di adeguare il mezzo ad ogni tracciato, senza inficiare sui consumi in maniera determinante. Opel Grandland X Ibrido Plug-In può vantare un’autonomia elettrica che si spinge fino a 59 km a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP2. I consumi di carburante preliminari sono invece sempre nello stesso ciclo (media nel ciclo misto) di 1,7-1,2 l/100 km con emissioni WLTP di CO2 pari a 39-28 g/km (nel ciclo NEDC3: 1,5 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 35-34 g/km).

L’energia prodotta in fase di frenata o decelerazione, su Suv Grandland X Ibrido Plug-In, è recuperata da un sistema frenante rigenerativo.

Emissioni così ridotte permettono a Opel Grandland X Ibrido Plug-In di accedere agli incentivi statali per vetture a basso impatto ambientale.

Tre le versioni per la gamma ibrida di Grandland X: la ben accessoriata Design Line, alla quale si aggiungono l’allestimento Elegance e il top di gamma Ultimate.