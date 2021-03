Erice: la Regione mette a nuovo la pineta dell’ex sanatorio

Dopo quarant’anni di abbandono, la pineta che circonda l’ex sanatorio “Rocco La Russa” di Erice torna a essere curata. Era l’impegno assunto mercoledì dal governatore Nello Musumeci, nel corso del sopralluogo al sito, di proprietà della Regione. Così da stamane gli operai dell’Esa, l’Ente di sviluppo agricolo, sono al lavoro per potare gli alberi e pulire il sottobosco dalle sterpaglie.

La pineta si estende per circa sei ettari e costituisce uno dei più preziosi polmoni verdi del Trapanese, con vialetti interni e un panorama mozzafiato sulle saline.

«Ringrazio il presidente dell’Esa Giuseppe Catania – ha dichiarato il presidente della Regione – per avere subito aderito al mio invito in una logica di leale collaborazione tra istituzioni. Riportiamo ordine alla pineta che spero di rendere fruibile già dalla prossima estate. A giorni convocherò un vertice per definire la sorte dell’ex sanatorio: va recuperato e restituito al territorio nel più breve tempo possibile».