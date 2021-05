Farmacie online: il grande successo in Italia

Nel corso del 2020 un grande numero di attività con vendita online ha riscosso grandi successi. In parte questo fenomeno è stato causato dalla pandemia: i lock down, il desiderio di molti di non uscire di casa, il timore di incontrare altre persone, la necessità di chi si trovava in quarantena, sono tutti elementi che hanno certamente favorito gli e-commerce. Si deve però comprendere che un forte aumento nel numero dei clienti dei siti internet si era già visto anche prima della pandemia. In particolare stiamo parlando dei clienti delle farmacie online, come ad esempio Farmavola. Le motivazioni sono varie, a partire dalla comodità di poter ordinare in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Perché agli italiani piacciono le farmacie online

Le farmacie online esistono per il nostro Paese solo dal 2016. Proprio in quell’anno infatti si ebbe la liberalizzazione della vendita dei farmaci senza obbligo di ricetta medica. Da allora la crescita del commercio online è stata decisamente interessante per il settore. Nel corso del 2020 non solo si è avuto un aumento di vendite paragonabile a quello verificatosi nel 2016, ma sono aumentate anche le farmacie che hanno avviato il proprio e-commerce. È avvenuta la stessa cosa anche per altri esercizi commerciali, sicuramente complice la pandemia: gli e-commerce non soffrono a causa di periodi di chiusura totale, problemi con la diffusione del virus o timori da parte dei clienti. Anche quando le città erano deserte, chiunque poteva contare nelle consegne rapide dei corrieri, si è quindi approfittato dei negozi presenti in rete.

Cosa vendono le farmacie online

Abbiamo detto che le farmacie online sono state liberalizzate in Italia nel corso del 2016. La liberalizzazione non è stata però completa, nel senso che i farmaci con necessità di presentazione di ricetta medica non possono essere distribuiti attraverso la vendita in rete. È importante notare che i siti che offrono farmaci e parafarmaci sono supportati da vere e proprie farmacie presenti sul territorio, come del resto prevede la legge. I prodotti vendibili online sono però tutti quelli disponibili in farmacia, a parte i farmaci con obbligo di presentazione di ricetta medica. Del resto risulterebbe leggermente complesso ad oggi gestire anche le ricette mediche tramite la rete. In ogni caso il numero di articoli disponibili in una e-farmacia sono molteplici: tutti i farmaci per auto medicazione, integratori alimentari, prodotti per neonati, cosmetici, prodotti per l’igiene di qualsiasi genere; alcune farmacie online offrono anche prodotti veterinari e articoli sanitari.

Come acquistare online

Tra i motivi per cui tantissimi italiani si stanno rivolgendo alle farmacie online troviamo sicuramente anche la praticità del servizio offerto. Per acquistare online non serve uscire di casa e neppure fare la fila, come avviene sempre più spesso nelle farmacie sul territorio. È invece sufficiente attivare un account sul sito della farmacia preferita, per poi scegliere all’interno dell’ampio catalogo disponibile. Come abbiamo detto i prodotti disponibili sono molteplici, gli e-commerce sono anche muniti di pratici sistemi di ricerca che funzionano sia con il nome del farmaco che si sta cercando, sia indicando invece il disturbo di cui si soffre. Si ottengono così lunghi elenchi di tutti i rimedi disponibili per uno specifico disturbo, tra i quali si sceglie quello preferito. Il servizio proposto dai corrieri che collaborano con le farmacie online, come Farmavola, permette di avere quanto acquistato direttamente a casa in 24/48 ore, con la massima praticità.

I consigli di un farmacista

Tra coloro che ancora oggi preferiscono recarsi in farmacia, alcuni dichiarano di farlo perché hanno l’esigenza di ottenere il consiglio di un farmacista. In realtà si tratta di un’obiezione senza corpo, in quanto anche nelle farmacie online è disponibile un servizio di assistenza telefonica e di consulenza. Non dimentichiamo infatti che per avviare in e-commerce di questo tipo è necessario appoggiarsi a una vera e propria farmacia, con presenza di un farmacista specializzato cui rivolgersi quando necessario. Proprio come in negozio, anche online è possibile contattare l’assistenza e spiegare a un farmacista la propria problematica, ottenendo tutti i consigli del caso.

Tutti i prodotti in un unico negozio

Sia nelle farmacie online, sia in negozi in rete che offrono altre tipologie di prodotti, molti clienti hanno la certezza di trovare tutto ciò che cercano. Questo genere di punti vendita infatti hanno magazzini molto ampi, con una varietà di prodotti difficile da reperire in una piccola farmacia di provincia. È proprio il fatto di avviare un e-commerce che porta a questo tipo di offerta; perché dover soddisfare un elevato numero di clienti ha come diretta conseguenza la possibilità di ampliare e di rendere più varia l’offerta di prodotti da proporre al pubblico. Per altro in rete ci sono anche farmacie specializzate in specifici prodotti, ad esempio Farmavola è un punto vendita specializzato nell’area delle intolleranze alimentari. Inoltre avere un elevato numero di clienti permette anche di proporre offerte introvabili nelle piccole farmacie.