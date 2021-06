In Italia è boom di latte addizionato con Vitamina D: vediamo a cosa serve

In Italia l’interesse nei confronti della Vitamina D continua ad aumentare, anche da parte della popolazione che sta diventando sempre più consapevole di quanto tale sostanza sia importante per la salute. Da quando Parmalat ha lanciato sul mercato la nuova linea di latte arricchito proprio con vitamina D, in moltissimi hanno scelto di acquistare tali prodotti, confermando un trend che è in costante crescita e che sembra destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Nel nostro Paese il consumo di integratori di vitamina D è aumentato notevolmente negli ultimi anni: ciò dimostra come la scelta di Parmalat risponda alle esigenze degli italiani.

A cosa serve la Vitamina D e perché è così importante

Viene da chiedersi, a questo punto, a cosa serve la vitamina D e perché sempre più persone necessitino di una sua integrazione. Facciamo chiarezza su questo punto, per poi vedere in che modo è possibile garantire all’organismo il giusto apporto di tale sostanza.

La vitamina D svolge un ruolo importantissimo, in quanto è un regolatore del metabolismo del calcio ed è quindi indispensabile per stimolare il processo di mineralizzazione delle ossa. Non solo: questa sostanza contribuisce anche nel mantenimento dei corretti livelli di calcio e fosforo nel sangue, migliora le prestazioni fisiche e la forza muscolare. Secondo alcuni studi recenti inoltre sembra che la Vitamina D stimoli la produzione di proteine che proteggono la pelle rivelandosi utile per contrastare e prevenire le dermatiti, oltre che nel migliorare la funzione dell’insulina nei soggetti diabetici.

Come integrare la vitamina D nell’organismo

La vitamina D è molto particolare, perché viene sintetizzata mediante l’esposizione al sole della pelle. Per ottenere il giusto apporto di tale sostanza dunque sarebbe sufficiente esporsi ai raggi solari per mezz’ora al giorno, evitando le ore più calde. La questione tuttavia è più complessa di quel che sembra e non è certo un caso se in molti anche in Italia soffrono di carenza di vitamina D. Il maggior problema è legato innanzitutto allo stile di vita che ci porta a passare la giornata al chiuso e non all’aperto. Inoltre per assorbire tale sostanza dai raggi solari sarebbe necessario esporre la pelle al sole senza filtri evitando dunque di utilizzare, per quella mezz’ora, creme con fattore di protezione. Non solo: lo smog ad esempio fa da schermo dunque nelle grandi città è piuttosto difficile riuscire a fronteggiare il fabbisogno di tale vitamina.

Spesso è dunque utile integrare la vitamina D mediante l’alimentazione conviene optare per prodotti addizionati, come appunto il latte con Vitamina D di Parmalat.

Il latte Parmalat con Vitamina D

Il latte Parmalat addizionato con vitamina D non rappresenta una soluzione in caso di carenza di tale sostanza, ma può fornire un valido aiuto per contribuire a raggiungere i giusti quantitativi di vitamina D. Ecco perché sempre più italiani scelgono questa linea di prodotti: è utile, non è necessaria alcuna prescrizione medica e fa bene alla salute, in modo naturale.

