Gli italiani ora riscoprono la Francia: 5 destinazioni per le vacanze

Almeno fino al 30 luglio saranno liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione verso la Francia – da sempre una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani, sia per chi cerca il relax, sia per chi è interessato al cibo e alla cultura.

Se stai pensando di raggiungere la Francia per scoprire le bellezze di questa terra meravigliosa, il primo passo da fare è seguire delle lezioni di francese che ti permettano di interagire con i francesi – e il secondo è scegliere la meta della tua vacanza. Fra città d’arte eleganti e ambienti naturali, castelli antichi e borghi incantevoli, avrai sicuramente l’imbarazzo della scelta. Abbiamo selezionato per te 5 destinazioni che non possono mancare nel tuo itinerario.

Parigi

Parigi è la capitale europea da visitare almeno una volta nella vita. Da Montmatre al Moulin de la Galette, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre, sino all’Arco di Trionfo, a Notre Dame e al centro Pompidou le attrazioni da vedere sono davvero numerose. Sempre in città, da non perdere sono il Musée de la Magie, dove sono conservati vari oggetti legati all’illusionismo e alla magia in generale, e quello d’Orsay, dedicato all’arte contemporanea. I più romantici possono fare una passeggiata lungo la Senna o spostarsi alla Reggia di Versailles o al Castello di Fontainebleau, oppure alla cattedrale di Saint Denis.

Vino o champagne? Gli itinerari del gusto in Alsazia

Se ami i percorsi enogastronomici e assaporare i gusti autentici di un territorio, il tuo viaggio non può che partire dall’Alsazia, la regione al confine con la Germania. In realtà, la Francia ospita anche la regione dello Champagne, situata sulle colline poste a circa 150 km a est della capitale. Proprio qui si produce lo champagne, che ha reso famosa la Francia in ogni parte del mondo. Entrambe le regioni si distinguono per la presenza di piccoli borghi medievali, che hanno mantenuto intatto il loro aspetto, e campagne in cui si susseguono filari di viti. Questi luoghi sono perfetti per chi è alla ricerca di una vacanza tranquilla, in cui non mancano il contatto con la natura e il buon cibo.

Provenza

Provenza è sinonimo di amore cortese, di città delicate ma anche ricche di storia e bellezze architettoniche tutte da scoprire. Raggiungendo la Provenza ti troverai a girovagare per città come Nizza e Marsiglia, Avignone e Tolone. Da non perdere, in Provenza, la città dei profumi, ovvero Grasse, in cui spiccano i campi di lavanda oppure Aix-en-Provence. Puoi anche decidere di sfruttare una o due giornate per scoprire la Costa Azzurra, che dista appena 20 km dalle città provenzali.

Aquitania

Castelli medievali che sovrastano le montagne e borghi antichi costruiti in cima alle colline: questo è il paesaggio che ti troverai dinanzi raggiungendo l’Aquitania. Fra i borghi più noti di questa parte della Francia ricordiamo Sarlat le Caneda, che ospita un villaggio medievale intatto o il castello di Beynac, situato nell’omonimo borgo, il quale risale al 1.100 d.C. Non può ovviamente mancare una visita a Bordeaux.

Bretagna

La Bretagna, all’interno della Francia, costituisce un universo a sé stante, che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico. A caratterizzare la Bretagna sono i fari, costruiti in cima a dirupi sulla costa, ma anche una cultura molto diversa da quella francese e più affine a quella anglosassone. Capoluogo di regione è Rennes, riconoscibile per la presenza di mura romane.

In Bretagna, una delle cittadine più note è Brest, città costiera che guarda un’insenatura bagnata dall’Atlantico. Sebbene la Bretagna abbia numerosi borghi e castelli da ammirare, l’intera regione è nota per i fari, visto l’alto numero di questi edifici. Da ammirare è il monumento di Nostra Signora dei Naufraghi, posizionato sulla punta della Bretagna, ed esattamente a Pont du Raz, una piccola località turistica. Mare impetuoso e forte vento accompagneranno ogni vacanza in Bretagna, ma di certo, questa regione, non mancherà di rubarti il cuore con le sue forti specificità e i suoi grandi contrasti.