Impianti dentali in zirconia: ecco tutti i vantaggi

Nel campo dell’implantologia dentale sono stati compiuti enormi progressi negli ultimi anni e sono stati introdotti dei materiali innovativi, che consentono di ottenere numerosi vantaggi. Parliamo della zirconia: una particolare tipologia di ceramica che presenta caratteristiche eccellenti e che nei migliori studi dentistici viene oggi proposta come alternativa al classico titanio. Quest’ultimo continua ad essere impiegato nel campo dell’implantologia, in quanto rimane un materiale ottimale ed altrettanto valido. La ceramica zirconia tuttavia può costituire una soluzione ideale, soprattutto in alcuni casi specifici.

# Biocompatibilità

Gli impianti dentali in ceramica zirconia hanno il grande vantaggio di essere totalmente biocompatibili e sono dunque adatti anche ai pazienti che presentano un’allergia o un’ipersensibilità ai metalli. Non rischiano di provocare reazioni di alcun tipo, dunque si possono considerare completamente sicuri ed è per questo che vengono impiegati sempre più spesso soprattutto nei pazienti che hanno problematiche con i metalli.

# Biomimeticità

Un altro importante vantaggio degli impianti dentali in ceramica zirconia è che, a differenza del titano, sono bianchi. Generalmente questo è un dettaglio che non fa una grande differenza, perché l’impianto viene applicato al di sotto della gengiva e dunque non si vede. Alcuni pazienti tuttavia presentano delle gengive particolarmente sottili e questo è un problema se si utilizza il titanio, che ha un colore scuro. L’impianto rischia di essere visto, andando ad impattare l’estetica del sorriso. Per tale motivo, in passato venivano effettuati degli innesti gengivali prelevando il tessuto dal palato ma oggi grazie alla ceramica zirconia è possibile evitare tutto ciò. Essendo di colore bianco infatti l’impianto non rischia di essere intravisto, nemmeno nel caso di gengive sottili.

# Resistenza

Alcuni pazienti quando sentono nominare la ceramica sono portati a pensare che questo materiale sia meno resistente e solido rispetto al titanio. Occorre dunque fare una precisazione: la zirconia è una tipologia molto particolare di ceramica, che vanta una resistenza biomeccanica davvero eccellente, superiore addirittura rispetto a quella del titanio. I nuovi impianti in zirconia dunque non sono assolutamente meno solidi, anzi!

# Assenza di corrosione

Un altro importante vantaggio della zirconia è che, trattandosi di una ceramica e non di un metallo, non rischia di andare incontro a corrosione con il passare degli anni. Si tratta di un dettaglio che fa la differenza e che la rende perfetta per gli impianti dentali.

# Resistenza alla placca e alle aggressioni batteriche

La ceramica zirconia presenta un’altra caratteristica molto interessante. Diversi studi hanno messo in luce che questo materiale è particolarmente resistente alle aggressioni batteriche e alla placca. Quest’ultima non riesce ad aderire alla ceramica e ciò si traduce in un rischio inferiore di andare incontro ad infiammazioni ed infezioni. I pazienti particolarmente esposti al pericolo di sviluppare parodontite, ad esempio, potrebbero trovare negli impianti dentali in zirconia una soluzione perfetta, molto più sicura proprio per tale ragione.

Questa è in sostanza un’opzione che spesso conviene prendere in considerazione, perché in grado di offrire numerosi vantaggi.