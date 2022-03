Il ribaltamento dei pronostici nel mondo del pallone

Le sfide impari rappresentano spesso la premessa dalla quale nascono le storie più avvincenti: fin dal confronto biblico di Davide e Golia, infatti, la vittoria degli sfavoriti nei confronti di chi sulla carta è molto più attrezzato ha sempre rappresentato una storia epica, una sovversione di quanto visto come l’ordine naturale delle cose, una vicenda pronta a trasformarsi in avventure irripetibili. Era probabilmente inevitabile che anche questo aspetto venisse in qualche modo ritrovato nel mondo del calcio, nel quale sono in molti a vedere riflesse queste e altre vicende umane: sono infatti numerose le storie nelle quali, a sorpresa, la vittoria calcistica è andata a chi appariva meno favorito, ribaltando qualsiasi logica e aspettativa.

Un ottimo esempio viene dalla Champions League 2003/2004, nella quale senza che nessuno se lo aspettasse trionfò il Porto. La squadra portoghese, infatti, aveva vissuto nelle stagioni precedenti una profonda ristrutturazione, derivante soprattutto da un periodo lontano dalle posizioni di vertice anche nel campionato lusitano. Affidata alla guida di José Mourinho, tecnico allora pressoché sconosciuto, la squadra è stata protagonista prima di una esaltante stagione 2002/2003, vincendo campionato e Coppa Uefa, e la stagione successiva di una cavalcata passata alla storia nella maggiore competizione Uefa. Dopo aver eliminato Manchester United e Lione, i portoghesi si ritrovano a fare i conti con le altre due compagini rivelazione del torneo, il Deportivo La Coruña in semifinale e il Monaco in finale, superando entrambe le prove e trionfando in un’impresa sportiva imprevedibile. Si è trattato peraltro del decollo della carriera di Mourinho, da lì in poi passato per alcuni dei più importanti club internazionali con l’appellativo di Special One.

A proposito di Mourinho, il tecnico portoghese attualmente è alla guida della Roma dove, nonostante stia attraversando quella che molti ritengono essere la fase discendente della sua carriera, sta mostrando come il suo apporto sia ancora riconoscibile nel rendere ogni squadra combattiva. Pochi anni prima del suo arrivo, comunque, proprio la società giallorossa era stata protagonista di un’altra impresa da ricordare: il quarto di finale della Champions League 2017/2018. La Roma, infatti, ha dovuto fare i conti con il Barcellona, squadra che ha segnato il calcio internazionale degli ultimi anni e che all’andata, giocata in Catalogna, fu in grado di vincere contro i giallorossi per 4 a 1: il ritorno da giocare a Roma, quindi, assumeva la veste di un’ultima chiamata per fare la storia. Una chiamata alla quale la Roma, nella cornice dello stadio Olimpico, rispondeva come meglio non era possibile: in una partita pressoché perfetta il risultato finale di 3 a 0 premiava i padroni di casa che, grazie alla regola delle reti in trasferta non più in vigore da questa edizione, conquistava il passaggio alla semifinale contro il Liverpool. Il cammino della Roma terminò proprio contro gli inglesi, cosa comunque non in grado di inficiare l’impresa sportiva compiuta nel precedente turno.

Parlando di sorprese calcistiche, comunque, il 2004 non si segnalò solo per la vittoria del Porto: pochi mesi dopo si tenne, peraltro proprio in Portogallo, Euro 2004, torneo vinto contro ogni pronostico dalla Grecia. Quello della nazionale ellenica, in effetti, è stato un exploit che è non a caso unanimemente considerato fra i risultati più sorprendenti di questa particolare categoria, diventando in poche settimane una vera e propria favola. La nazionale greca, guidata da Otto Rehhagel e composta da ben pochi nomi noti, finì inserita in uno dei gironi più complicati insieme al Portogallo padrone di casa e alla Spagna, che da lì a breve avrebbe dominato il panorama calcistico mondiale con alcuni dei giocatori già presenti in rosa. Riuscita a passare il girone da seconda, nelle tre partite successive si impose sempre per 1 a 0 contro Francia, Repubblica Ceca e, in finale, Portogallo. Un’impresa che creò una vera e propria leggenda, con numerose squadre anche italiane che si affrettarono a fare acquisti fra quella rosa: è il caso di Katergiannakis e Zagorakis, comprati rispettivamente da Cagliari e Bologna proprio dopo il torneo.

Gli esempi potrebbero essere ancora molti, come la storica cavalcata del Leicester e dei suoi outsider nella Premier League 2015/2016, ma la conclusione non cambierebbe: il ribaltamento dei pronostici è una componente centrale del fascino del calcio, in grado di creare la base per storie sportive tramandate come leggende.