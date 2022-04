Cannes 2022: Italia sulla Croisette con Martone, Bruni Tedeschi e Bellocchio

Anche l’Italia al Festival di Cannes 2022. Il delegato generale del Festival, Thierry Frémaux, ha svelato “parzialmente” la selezione dell’edizione 75 della kermesse, prevista dal 17 al 28 maggio.

Il concorso attualmente si compone di 18 film. Per l’Italia in gara Nostalgia di Mario Martone, Valeria Bruni Tedeschi con il film francese Les Amandiers e Marco Bellocchio, in Cannes Premiere, con la serie Esterno notte, che sarà presentata interamente, 6 puntate da 50 minuti ciascuna: “Sono orgoglioso e felice di essere stato invitato al Festival di Cannes e, ora, tranquillo per non essere in concorso. Poi alla proiezione ricominceranno i palpiti, è un altro esame (la vita è tutta un esame almeno io la vivo un po’ così) che affronterò senza prendere un calmante”, ha dichiarato il regista.

Manca al momento L’immensità di Emanuele Crialese – dato per certo dai rumors della vigilia – e anche Bones and All di Luca Guadagnino, che i più consideravano presente in selezione.

Confermati invece Crimes of the Future di David Cronenberg, Tori et Lokita dei fratelli Dardenne, Broker di Hirokazu Kore’eda, Holy Spider di Ali Abbasi, Armageddon Time di James Gray, RMN di Cristian Mungiu, Triangle of Sadness di Ruben Östlund e Decision to Leave di Park Chan-wook.