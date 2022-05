Lotta Champions ed Europa League: in 5 per 3 posti

La Serie A 2021/2022 passerà probabilmente alla storia come uno dei campionati italiani più combattuti di sempre, o almeno nell’era dei 3 punti per vittoria. E non soltanto per la lotta Scudetto che vede Milan, Inter e Napoli racchiuse in soli 4 punti a 5 giornate dal termine della stagione. Gli ultimi risultati hanno reso infuocata anche la battaglia per le posizioni che vanno dal quarto al sesto posto, ovvero quelle che qualificano alle prossime Champions ed Europa League. Ci sono 5 squadre a contendersele: vediamo quali sono, il loro stato di forma e i prossimi impegni.

Tra i 63 punti della Juventus, attualmente quarta e i 51 dell’Atalanta (con un partita da recuperare) ottava ci sono altre 3 squadre. Quinta è la Roma a quota 58, mentre sesta e settima a quota 56 la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. Negli annali non si ricorda una battaglia così incerta e appassionante che probabilmente si deciderà all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Proviamo ora ad analizzare la situazione squadra per squadra. Partiamo dalla Juventus quarta in classifica. I bianconeri di Allegri sono reduci dal brutto pareggio per 1 a 1 contro il Bologna, un risultato che potrebbe aver scritto la parola fine sul sogno Scudetto, ma soprattutto un pareggio che riapre anche la lotta per il quarto posto che appariva chiusa fino a 90 minuti fa. I bianconeri hanno la Roma che incalza a 5 punti e nelle ultime 4 giornate dovranno affrontare Venezia e Genoa, in piena lotta per la salvezza, e Lazio e Fiorentina, due concorrenti dirette. Calendario non facile per la Vecchia Signora.

Percorso non facile anche quello della Roma di Mourinho, quinta forza del campionato. Pellegrini e soci dovranno vedersela con l’Inter nel prossimo turno, poi ci sarà da affrontare la gara col Bologna e, in serie, Fiorentina, Venezia e Torino.

Proprio la Fiorentina, sesta e con una gara da recuperare, sembra la squadra più in forma di questo momento della stagione. I Viola di Italiano sono la rivelazione e volano sulle ali dell’entusiasmo. Il calendario, però, prevede sfide decisamente ostiche. Nelle ultime 6 ci saranno i match contro Milan, Roma, Juventus e Sampdoria. Due sono scontri diretti, mentre Milan e Samp difficilmente lasceranno strada. I rossoneri saranno in lotta per il campionato. I blucerchiati sono in piena bagarre salvezza.

All’apparenza più semplice il percorso della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti avranno come scogli più alti il Milan e la Juventus. Da non sottovalutare la gara con la Samp, mentre le altre partite con Spezia e Verona, squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, potrebbero essere più abbordabili.

Chiudiamo con l’Atalanta, squadra in caduta libera e reduce da 3 sconfitte consecutive. Gasperini e soci sono stati in zona Champions per buona parte della stagione ma al momento sembrano in fase involutiva a livello tecnico e mentale. Attenzione, però, a dare per spacciati gli orobici. Hanno una gara da recuperare e il calendario più facile tra le contendenti.