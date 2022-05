Mettersi in proprio: 4 professioni ben pagate per giovani creativi

Mettersi in proprio si rivela al giorno d’oggi una scelta vincente, soprattutto per i giovani che desiderano lavorare in ambiti creativi o svolgere quelle nuove professioni che ancora non sono state completamente regolamentate. Aprire la Partita IVA d’altronde non è più costoso come in passato, perché fortunatamente oggi esistono delle agevolazioni che consentono di risparmiare parecchio anche in termini di tasse ed evitare dunque di arrivare a fine mese con l’acqua alla gola. La soluzione si chiama, infatti, “regime forfettario”: un regime fiscale agevolato che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi 5 anni e al 15% per gli anni successivi.

Non solo: al giorno d’oggi anche le spese per il commercialista si possono ridurre notevolmente, perché esistono servizi di consulenza fiscale online come Fiscozen che propongono tariffe molto più economiche. Con 299 euro + IVA all’anno si ottiene infatti un pacchetto completo, comprensivo di apertura della Partita IVA, dichiarazione dei redditi, fatture elettroniche illimitate e via dicendo.

Quali sono però le professioni più interessanti e meglio pagate nel 2022? Scopriamolo insieme.

Interiordesigner

Quella dell’interiordesigner è una professione che non possiamo certo considerare nuova, ma che continua ancora oggi a riscuotere un grande successo ed offre delle grandi opportunità di guadagno. Il ruolo dell’interiordesigner è quello di progettare gli spazi interni di abitazioni private, locali commerciali e via dicendo, curando in modo particolare tutto quello che riguarda l’arredamento.

Web designer

Il web designer è un professionista che già oggi risulta molto ricercato e che nel prossimo futuro diventerà ancora più importante per le varie aziende ma anche per i piccoli commercianti. Il suo ruolo è infatti quello di progettare e realizzare siti web, curando nei dettagli il layout del portale e dunque impostandone anche la grafica. Al giorno d’oggi, considerando quanto sia diventato fondamentale per qualsiasi tipo di impresa avere un proprio portale online si può facilmente intuire l’importanza del web designer: un professionista che infatti può contare su ottime prospettive lavorative ed altrettanto interessanti compensi.

Social Media Manager

Un’altra figura professionale ben pagata e con delle eccellenti prospettive lavorative è quella del social media manager. Il suo compito è quello digestire i canali social dei clienti e dunque le pagine Facebook, Instagram e via dicendo, impostando campagne di web marketing mirate e post sponsorizzati. Anche in questo caso, lavorando come libero professionista e collaborando dunque con differenti realtà, si possono raggiungere dei guadagni decisamente interessanti.

Copywriter

Un’ultima figura professionale che può contare su un buon fatturato è quella del copywriter, il cui compito è realizzare contenuti testuali per il web. Solitamente, questo professionista collabora con agenzie di web marketing specializzate in SEO o in realizzazione di siti internet. Si tratta dell’ennesimo lavoro che si può svolgere da remoto e che permette di ottenere delle ottime gratificazioni, anche in termini di guadagno, sempre a patto che si possegga la partita IVA.