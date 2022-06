Servizi di psicoterapia: meglio online oppure offline?

Già da tempo i disturbi mentali sono tra le maggiori cause di disabilità al mondo, come ci ricorda spesso l’Organizzazione mondiale della sanità. La pandemia da coronavirus non ha fatto che peggiorare la situazione, con percentuali di disagio psicologico in crescita ovunque. È da notare però anche una maggiore attenzione ai temi della salute mentale, che negli anni recenti è diventata un argomento di cui si parla sempre più apertamente sui media tradizionali e sui social. Sebbene lo stigma legato alle malattie mentali sia ancora presente, la mentalità sta lentamente cambiando e sono in aumento le persone che decidono di iniziare un percorso di psicoterapia. Il trattamento psicologico in molti casi contribuisce a miglioramenti notevoli nei pazienti, per questo è importante diffondere informazioni riguardo alle diverse opzioni a disposizione. Tra queste, durante l’emergenza sanitaria la psicoterapia online si è affermata tra i servizi dalla popolarità crescente. Scopriamo dunque le caratteristiche della terapia psicologica in rete e le differenze rispetto a quella di persona. Già da tempo i disturbi mentali sono tra le maggiori cause di disabilità al mondo, come ci ricorda spesso l’Organizzazione mondiale della sanità. La pandemia da coronavirus non ha fatto che peggiorare la situazione, con percentuali di disagio psicologico in crescita ovunque. È da notare però anche una maggiore attenzione ai temi della salute mentale, che negli anni recenti è diventata un argomento di cui si parla sempre più apertamente sui media tradizionali e sui social. Sebbene lo stigma legato alle malattie mentali sia ancora presente, la mentalità sta lentamente cambiando e sono in aumento le persone che decidono di iniziare un percorso di psicoterapia. Il trattamento psicologico in molti casi contribuisce a miglioramenti notevoli nei pazienti, per questo è importante diffondere informazioni riguardo alle diverse opzioni a disposizione. Tra queste, durante l’emergenza sanitaria la psicoterapia online si è affermata tra i servizi dalla popolarità crescente. Scopriamo dunque le caratteristiche della terapia psicologica in rete e le differenze rispetto a quella di persona.

Vantaggi e svantaggi della psicoterapia online

Come è facile intuire, la psicoterapia online è una scelta spesso apprezzata per la sua accessibilità e flessibilità. Non richiede infatti di vivere in prossimità di una città medio-grande, né di recarsi a una certa distanza dalla propria abitazione per incontrare uno psicologo. Entrare in contatto con un professionista comodamente da casa permette di iniziare un percorso terapeutico anche se si abita in zone isolate, oppure se si hanno difficoltà di movimento. Effettuare le sedute in rete, poi, ottimizza i tempi evitando attese e ritardi per gli spostamenti, rendendola un’opzione indicata per chi è molto impegnato. Inoltre, comunicare con il proprio psicologo da un ambiente sicuro favorisce uno stato d’animo rilassato e sereno, ideale per fare progressi durante la terapia. Si evitano così anche eventuali incontri con conoscenti nei pressi dello studio psicologico, che per alcuni potrebbero risultare imbarazzanti.

Un altro punto a favore della psicoterapia online è la possibilità di selezionare un professionista tra una lista più ampia. Ciò permette di ottenere un appuntamento per la prima seduta in tempi rapidi, ad esempio se si clicca qui è possibile parlare con uno psicologo di Serenis entro un paio di giorni. I colloqui online sono poi generalmente un po’ meno costosi rispetto a quelli di persona, e partono intorno ai 45 euro per seduta.

Tra gli svantaggi della psicoterapia online ci sono naturalmente gli inevitabili problemi tecnici che possono influenzare qualsiasi attività in linea, dal guasto di un dispositivo alla qualità della connessione internet. Per alcuni può poi essere difficile creare un rapporto di fiducia senza interazioni faccia a faccia con il proprio terapeuta. Infine, alcune condizioni gravi non possono essere trattate online e richiedono un intervento in presenza.

Vantaggi e svantaggi della psicoterapia di persona

Riallacciandoci a quanto appena detto, la psicoterapia tradizionale per alcuni è preferibile in quanto spesso aiuta a creare una connessione personale in modo più rapido e naturale. Offre inoltre allo psicologo ulteriori indizi sullo stato del paziente, tra cui movimenti, sguardo, espressione e posizione delle mani. Permette inoltre di trattare qualsiasi disturbo, oltre a favorire l’utilizzo di approcci misti che includono anche il movimento all’interno del percorso di terapia.

Rimangono comunque gli svantaggi legati a una minore accessibilità e flessibilità, che creano difficoltà ad esempio a pazienti con necessità di sedia a rotelle oppure che vivano in zone rurali isolate.

Entrambe le scelte sono quindi valide, e la cosa più importante è di chiedere aiuto in momenti di difficoltà psicologica nella maniera che più si addice alle singole esigenze. Tenendo in considerazione i tanti vantaggi della psicoterapia online, è comunque facile intuire che la sua popolarità non rallenterà a breve e che forse convincerà tanti a iniziare un percorso di miglioramento per la prima volta.

