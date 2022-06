FdI Palermo, Siragusa eletto alla III circoscrizione: “Premiata la politica dell’ascolto capace di lavorare con e per il territorio”

“Dopo aver aspettato in religioso silenzio i dati afferenti lo spoglio riferito ai candidati della terza circoscrizione, posso solo gioire per il grande risultato che arriva dalle urne che certifica la mia vittoria con 734 preferenze – ad affermarlo è Francesco Siragusa, eletto nel corso di queste Amministrative a consigliere di circoscrizione.

“Sono contento non solo per l’affermazione personale ma anche per il risultato degno di nota che ha conseguito il partito guidato da Giorgia Meloni, a testimonianza di una crescita continua nel territorio” aggiunge Siragusa.

“Il mio personale ringraziamento va al coordinatore cittadino Francesco Scarpinato nonché consigliere comunale più votato di Fratelli d’Italia a Palermo ma anche al neo presidente di circoscrizione Gioacchino Vitale, uomo di partito ma anche amico personale. Adesso si deve lavorare al miglioramento della circoscrizione cercando di fungere da porta voce alle varie istanze che arrivano dal territorio a testimonianza che come sempre la migliore politica è quella dell’ascolto necessario alla risoluzione delle mille emergenze che attanagliano il territorio che mi appresto a rappresentare”, conclude il neo eletto consigliere di circoscrizione, Francesco Siragusa.