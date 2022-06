Isole Eolie, va in scena a Vulcano il Premio Solidarietà

E’ tutto pronto pronto per l’undicesima edizione del Premio Solidarieta’ 2022, in programma a Vulcano dal 30 giugno al 2 luglio.

Un parterre di ospiti da Gabriel Garko, ai Soldi Spicci, Marina Suma, Gennaro Calabrese e Marinella Rodà, fino alla madrina Maria Grazia Cucinotta, che testimoniano la crescita esponenziale di uno degli eventi più attesi dell’estate, promosso dall’Associazione Culturale Hierà.

“Quest’anno il premio assume un’importanza ancora più forte – ha detto Gilberto Iacono, presidente di Hierà- la comunità di Vulcano sta vivendo un momento delicatissimo, molte famiglie sono in difficoltà economiche e oggi più che mai è importante dare un segnale concreto di solidarietà, che è un valore inestimabile”.

L’isola di Vulcano si trova da qualche mese soggetta ad una serie di misure di prevenzione e monitoraggio dell’attività vulcanica rese necessarie dall’ attività di degassamento e microsismicità localizzata, che molti disagi hanno creato alla popolazione locale.

Anche quest’anno, il ricavato della manifestazione, frutto di sponsor e partnership, sarà destinato interamente alla comunità locale attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo sociale e imprenditoriale, con particolare riferimento all’istituzione di due Borse di studio rispettivamente per il Cinema, offerta da Nando Moscariello titolare della Scuola di recitazione nazionale Action Accademy, e a Maria Tindara per la Gastronomia. I vincitori verranno selezionati con il supporto del Istituto Isa Conti Eller Vainicher. Tra gli obiettivi solidali anche una raccolta del Banco Alimentare delle Eolie in continuità con quanto realizzato l’anno scorso, quando sono stati raccolti 1.500 chili di alimenti di prima necessità destinati a famiglie del luogo.

“Dare queste opportunità ai ragazzi più meritevoli ci riempie d’orgoglio – ha concluso Iacono – è un altro passaggio fondamentale della nostra azione “.