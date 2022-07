Criptovalute, Bitcoin crolla ancora, quali previsioni per il futuro?

L’ottava non inizia nel migliore dei modi per il settore delle criptovalute ed in particolare per il Bitcoin: difatti, se durante la parte finale di Maggio le quotazioni della valuta virtuale più importante erano state interessate da una fase di compressione del range di oscillazione al di sopra del minimo di periodo, a cavallo del week end e inizio settimana la volatilità è esplosa con rinnovata veemenza, abbandonando la fondamentale area di prezzo compresa tra 28000 e 32000 dollari che in più di un’occasione era riuscita ad arginare gli attacchi dei sellers.

Mentre i piccoli risparmiatori guardano con preoccupazione l’avvicinamento al massimo pluriennale del 2018 che, dopo essere stato battuto, aveva decretato la conclusione della bull run, gli addetti ai lavori provano a dare una spiegazione su ciò che sta accadendo a Bitcoin e agli asset digitali in generale.

Gli analisti di Criptovaluta.it, portale ricco di approfondimenti sulle nuove tecnologie, hanno messo in ordine gli eventi che hanno caratterizzato quello che è stato definito il lunedì nero delle criptovalute, incentrando il focus sulla notizia che avrebbe dato fuoco alle polveri. Secondo questa news, infatti, a scatenare le ondate di vendite sarebbero state le indiscrezioni provenienti dal Network Celsius, colpevole di aver bloccato le operazioni di prelievo dei propri utenti. La decisione è stata interpretata dall’ambiente come un segno inequivocabile di contrazione delle riserve, forse già esaurite: un indizio in tal senso sarebbe individuabile nella proposta avanzata da Nexo per assorbire le attività della concorrente.

Ma, come sottolinea Criptovaluta.it, a parte l’evento catalizzatore, è proprio il quadro generale ad agitare le crypto ed i mercati finanziari: il problema inflazione, nonostante gli aggiustamenti di politica monetaria delle Banche Centrali, diventa più destabilizzante ogni giorno che passa, tanto che da più fronti si paventa l’imminente concretizzarsi di scenari recessivi.

Criptovalute: superare la fase di incertezza con il trading di breve termine

In questa situazione di incertezza l’implementazione di strategie di breve termine risulta particolarmente funzionale sia per limitare il tempo di esposizione al mercato sia per coadiuvare le allocazioni di portafoglio in token con target temporali estesi. Utilizzando i tool di trading dei broker online, che offrono la negoziazione dei Contratti per Differenza sulle crypto, è possibile fruire dello short selling, della leva finanziaria e di un’interfaccia grafica molto sofisticata; strumenti essenziali per eseguire tecniche operative di questo tipo. Capital.com, uno dei player più rappresentativi del settore, mette a disposizione dei propri iscritti MetaTrader 4 e TradingView, software di analisi che, oltre ad essere totalmente personalizzabili, consentono di interfacciarsi con plugin ed expert advisor, per sistematizzare le strategie di trading.

Asset digitali: strategia di accumulo con eToro

Nonostante sia sempre preferibile attendere una fase di stabilizzazione dei prezzi, è fuor di dubbio che i valori di capitalizzazione raggiunti dalla maggior parte delle criptovalute iniziano ad essere decisamente allettanti anche per gli holders orientati ad immobilizzare una parte del capitale nel lungo termine. Per via dell’alta volatilità presente sui mercati di riferimento può comunque risultare utile costruire le posizioni poco alla volta, accumulando sui sottostanti con piccoli ingressi distanziati nel tempo: in quest’ottica è estremamente interessante la piattaforma di negoziazione offerta da eToro, per via delle differenti modalità operative a disposizione degli utenti.

Il broker market maker, oltre alla compravendita di Contratti per Differenza sulle criptovalute, implementa l’acquisto diretto di asset digitali attraverso l’exchange della società; quindi gli investitori, per mantenere nel proprio portafoglio le posizioni in overnight, non devono corrispondere commissioni di rollover. Inoltre il tool permette di investire nel settore, attingendo da strategie terze: il social trading, nello specifico, consente di replicare le idee operative condivise da altri iscritti sulla piattaforma, mentre i copyportfolios sulle tematiche digitali offrono un prodotto ben diversificato, costruito sulle strategie attuate da professionisti dei mercati finanziari.