Ripetizioni online, come funzionano e quali sono i vantaggi

Il mondo della didattica è cambiato notevolmente in questi ultimi anni: dall’inizio della pandemia infatti ci si è avvicinati sempre di più ad un modello di apprendimento innovativo, basato sull’e-learning e facilmente gestibile anche a distanza. Se però durante il lockdown seguire le lezioni online rappresentava l’unica possibilità, oggi che siamo tornati alla normalità la didattica a distanza continua a riscuotere un grande successo. A dimostrarlo è la grande popolarità delle ripetizioni online di GoStudent: piattaforma che continua a registrare un numero crescente di iscrizioni, ancora oggi che la situazione epidemiologica si può considerare stabilizzata.

Vediamo allora nel dettaglio come funzionano le ripetizioni online e quali sono gli effettivi vantaggi della didattica a distanza.

Ripetizioni online: come funzionano

Per prendere ripetizioni online ci si deve iscrivere ad una piattaforma specifica e ne esistono diverse nel mondo del web: alcune sicuramente più serie ed affidabili di altre, com’è normale che sia. Abbiamo citato GoStudent perché questo è uno dei servizi di ripetizioni online più apprezzati non solo dagli studenti, ma anche dai genitori, dunque prenderemo come esempio tale piattaforma per spiegare come funzionano le lezioni a distanza.

Lezione di prova gratuita

Una volta registrati, è prevista una lezione di prova gratuita durante la quale lo studente ha la possibilità di conoscere il proprio tutor, spiegare quali sono le proprie lacune e gli obiettivi da raggiungere. Si tratta di un momento molto importante, perché in tale occasione il docente predispone un piano di studio personalizzato, sulla base delle necessità dello studente.

Dove si svolgono le lezioni online

Le ripetizioni online si svolgono poi all’interno di un’aula virtuale, dove lo studente e l’insegnante hanno a disposizione la lavagna digitale, possono registrare la lezione, condividere lo schermo e via dicendo. L’unica cosa che occorre allo studente è un dispositivo dotato di microfono e webcam, oltre naturalmente ad una connessione ad internet.

Report dettagliati ai genitori

GoStudent è apprezzato particolarmente anche dai genitori in quanto invia dei report dettagliati sull’andamento delle lezioni, sui progressi dei ragazzi e sugli obiettivi raggiunti di volta in volta.

Quanto costa prendere ripetizioni online

Per quanto riguarda i costi, i prezzi delle lezioni online sono solitamente molto convenienti. Per accedere alle lezioni di GoStudent, per esempio, è necessario sottoscrivere una membership. I prezzi a sessione sono compresi tra €17.30 e €26.60 e variano in base alla tipologia di abbonamento – maggiori sono la durata della collaborazione e la frequenza delle lezioni, minore è il costo della singola sessione.

Quali sono i vantaggi delle ripetizioni online

Come abbiamo accennato, sono sempre di più gli studenti che scelgono di prendere ripetizioni online piuttosto che in presenza e quello della didattica a distanza è un metodo apprezzato anche dai genitori. Quali sono però gli effettivi vantaggi?

Secondo la prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021, i genitori italiani vedono l’e-learning come molto vantaggioso in termini di tempo (36%) e denaro (35%). Infatti, potendo seguire ogni lezione comodamente da casa, senza doversi spostare per raggiungere l’aula o l’insegnante, c’è un notevole risparmio di tempo e anche di soldi, che verrebbero altrimenti spesi in trasporti o carburante. Oltre a questo, c’è da sottolineare che spesso le lezioni online offrono anche tariffe più vantaggiose delle lezioni svolte di persona. Un altro vantaggio sta nella flessibilità degli orari: è infatti possibile scegliere quando seguire le lezioni, in modo da conciliare al meglio i propri impegni.

Le ripetizioni a distanza inoltre si stanno dimostrando spesso più efficaci di quelle in presenza, perché basate su uno stile di apprendimento adattivo che tiene conto delle lacune, degli obiettivi e dei progressi di ogni singolo studente.