Verso le elezioni, Cascio (FI): “La prima riforma che vorrei portare in aula è il sistema di utilizzo del voto segreto” |Video

Verso le elezioni del 25 settembre.

Sembrava lontano ma l’election day è praticamente dietro l’angolo. Sì24 in questi giorni sta ascoltando alcuni dei protagonisti di queste elezioni, per conoscere i punti principali dei programmi dei partiti che rappresentano, tra questi Francesco Cascio, che scende in campo con Forza Italia, candidato all’ARS.

“Riparto da un punto di vista politico per tornare ad occuparmi dei siciliani”, afferma Cascio a inizio intervista e prosegue – “Priorità? L’utilizzo dei fondi del PNRR, devono essere impiegati al più presto e nel migliore dei modi, si tratta di uno degli strumenti che la Sicilia ha a disposizione nell’immediato per riqualificare le strutture, per riqualificare la sanità che dopo la pandemia è cambiata e questi fondi ci danno la possibilità di mettere in risalto le eccellenze e sistemare le cose che non funzionano, potenziando ad esempio la medicina territoriale, di prossimità, avvicinando il sistema sanitario al paziente, la domiciliazione delle cure, evitando che il cittadino arrivi in ospedale, è la medicina del futuro, la chiave di volta”, spiega il candidato di Forza Italia.

Alla domanda se c’è un ruolo a cui aspira Francesco Cascio non ha dubbi: “Il mio sogno è fare l’Assessore alla Salute, posso dire di avere maturato in questi anni esperienza e competenze tali che mi consentono di dire che potrei essere un Assessore alla Sanità certamente adeguato al ruolo”.

Guarda in basso la video intervista completa